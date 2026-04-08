北市加速都更 新劃93處

台北市「修訂台北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫案（第一階段）」，新劃定九十三處、一二一四．二六公頃更新地區，昨發布實施，台北市都市更新處表示，主要配合大眾運輸導向及老舊城區，於捷運台北車站、東門站、忠孝新生站、西門站、廈安站等場站周邊，以及捷運聯開及老舊市場等重大建設周邊新增劃定更新地區，更新地區後辦理都更同意比例較一般地區的八〇％降為七十五％。

共1214公頃 同意門檻降至75％

更新處表示，為協助推動都更，二〇一八年公告發布實施全市共八十五處更新地區共六五五公頃，期間推動社會住宅、增設TOD場站、捷運環狀線等多項重大建設，至今逾六年；二〇二三年啟動全市通盤檢討修訂劃定更新地區，以城市環境、建築物情況等進行綜合評估，新劃定九十三處、一二一四．二六公頃更新地區。

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更新處表示，經三次市都委會審議及兩次專案小組討論，在都委會審議期間辦理現地勘查，歷經多次審議討論及聽取民眾意見，於二〇二五年十二月十八日經市都委會會議審決，補辦公展卅日及說明會後，四月二日公告發布實施第一階段，昨起生效；後續將綜整評估各方意見，再提請市都委會逐案討論劃定可行性。

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