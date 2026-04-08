統籌分配款挹注463億 北市追加預算案送審

台北市政府市政會議昨通過一一五年度第一次追加（減）預算案並送議會審查。歲入淨計追加四五六．九〇億元，歲出淨計追加三四二．六六億元，其中歲入主要為中央核定的統籌分配稅款四六三．〇五億元；辦理內 容包括台北市長蔣萬安日前宣布的國中小學生免費營養午餐九．三五億元及教師兼行政工作獎金等教育革新三箭四．六二億元。

主計處指出，追加（減）預算案歲入淨計追加四五六．九〇億元中，包括中央追加普通統籌分配稅款四六三．〇五億元、追減一般性補助款九九．八一億元，中央核定的淨追加歲入預算佔三九一．八〇億元；還有追加遺贈稅、菸酒稅及汽車燃料使用費等。另因應中央減少（取消）對市政府補助及特別統籌分配稅款等，追加自籌經費歲出預算六三．四五億元。

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主計處說明，追加（減）預算案主要包括捷運建設九十億元、改建高齡校舍卅八億元、免費營養午餐九． 三五億元、教師兼行政工作獎金等教育革新三箭四．六二億元、都發局撥充住宅基金取得聯開宅四十億元、市場處改建成功市場增三．五四億元、社會局敬老卡擴大使用範圍及增加點數的二．三九億元。

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