因應北士科人流 社子輕軌將改中運量

因應北士科未來人流，社子輕軌將升級為「中運量」捷運，圖為北士科園區。（資料照）

北投士林科技園區預計二〇二九年迎接輝達總部進駐、二〇四一年完成全區開發，每日估將有十．五萬人次進出，台北市捷運工程局長鄭德發首度證實，評估中的行經北士科「社子─士林─北投─大同區域路網（社子輕軌）」將無法容納未來人流，輕軌將升級成如文湖線的「中運量」捷運；但捷運建設耗時長，為解燃眉之急，交通局將自十日起開闢北士科至芝山站、士東路的第一條公車路線。

北士科至芝山站公車 10日開跑

台北市議員林杏兒昨（七）日邀集相關單位商討北士科未來交通發展規劃，建議將北士科到捷運芝山站的捷運路線單獨設計，並考慮簡化為「北士科線」，避免冗長的路網興建時程；可以將北市監理站用地規畫為捷運用地，行政院核定後，就可以興建且盡早完工，解決園區大眾運輸量能不足的問題；另外要求加強規劃福國路公車專用道路型設計、北士科公車路線行駛等議題。

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監理站設捷運機廠 公路局認同

已進駐北士科的業者關切社子輕軌的定調是輕軌還是中運量？鄭德發回應說，捷運運量以單方向每小時載客數計算，輕軌五千人以下、中運量五千人至兩萬人之間；輕軌已無法解決交通問題，將升等為中運量，目前已啟動優先路線評估，預計七月將整體路網評估計畫提報交通部審議備查，可簡稱「北士科線」，正式名稱應為「士林大同線」。此外，公路局也認同在北市監理站設置捷運機廠，後續配套規劃尚待和交通局討論。

福國路公車專用道 6月底定案

交通局也將自週五起，闢駛北士科至芝山站、士東路的「北士科一路公車（代號BS1）」，平、假日各廿個班次，同步調整市民小巴十一路線節點；預計六月底開設第二條公車路線，三月起已先透過紅六八路線公車增開預約班次，試辦三個月。福國路建置公車專用道則預計六月底定案，強化聯外交通建設。

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