《北市議會開議》蔣萬安狂開支票撒幣 攻防焦點

台北市議會今開議，藍營議員憂市政議題都會扯上選舉，綠議員指藍委在立院不審預算，藍營首都市長卻狂開政見支票。（資料照）

選舉年多項福利政見 藍議員：經費來源被質疑 綠議員：違反財政紀律

台北市議會今（八）日開議，台北市政府昨天也將今年第一次追加減預算案送到議會審查，其中統籌分配稅款占了歲入大宗；但今年的中央總預算案已卡在立法院二二三天，多項地方補助案受到影響，台北市長蔣萬安卻猛開營養午餐免費、育兒減工時、托育補助增加等福利支票，形成藍委在立法院不審預算，藍營首都市長狂開支票，導致綠營議員質疑預算來源及違背財政紀律；藍營議員也憂逢選舉年，市政議題都會扯上選舉，還有京華城案的後續處理，也會成為攻防焦點。

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蔣提出營養午餐免費、育兒減工時、托育增補助

民進黨籍市議員許淑華表示，蔣萬安多項婦幼政策都是先喊，但預算在哪不知，在執行細節規劃不足的情況下，動不動就拋出需要追加預算的政策，不負責任且違反財政紀律；質疑蔣在選舉年大撒幣，是為稀釋掉任內爆出剴剴案、培諾米達幼兒園性侵事件對他形象的傷害。

京華城案後續處理 府會交鋒議題

民進黨籍市議員何孟樺說，藍白兩黨自二〇二四年總統大選失利後，推動國會擴權，配合地方包圍中央，一面讓中央政府無法順利施政，一面利用地方執政財源與媒體優勢，營造對比落差，直接將政黨利益置於國家利益之上。但政策背後的財政紀律問題普遍不受關注，過去蔡政府八年讓台灣地方財政擺脫希臘化危機的努力，恐怕也將隨之付之一炬。

藍委卡中央總預算 北市長卻大開支票

國民黨籍市議員秦慧珠認為，今年是蔣萬安第一任的最後一年，也是他年底尋求連任的選舉年，所有市政議題都會跟選舉「糾纏在一起」，成為民進黨攻防的焦點；首先是京華城案，柯市府任內官員被判刑，廿％的容積獎勵如何處置？其次，蔣萬安在年度預算審完後，拋出營養午餐免餐、育兒減工時等多項未在原先通過預算內的政見支票，若今年就要實施，經費來源也會被質疑。

國民黨籍市議員張斯綱指出，民進黨的市長人選尚未出爐，議員能夠發揮的面向較少。但中央總預算案尚未排審，綠營可能會將中央議題帶到地方，攻擊藍委延宕審預算影響地方補助，讓攸關通勤族權益的TPASS預算還由地方墊付，而蔣萬安卻在大撒幣等。

除了藍綠攻防的焦點，跨黨議員認為，北士科交通及供電問題、大型公共工程延宕、老舊建物都市更新，以及潮台北、白晝之夜、時裝週等活動，砸錢舉辦文化活動效益不彰卻缺乏退場機制。

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