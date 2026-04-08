高雄「全明星水果節」 天使甜瓜新上市

高市「全明星水果節」登場，新上市天使甜瓜首度開放試吃。（記者陳文嬋攝）

高雄市農業局與大型量販店家樂福合作，今起至二十一日推出「高雄全明星水果節」，全台門市上架高雄首選青梅、鳳梨等多款人氣水果，新上市「天使甜瓜」首度開放試吃。

高雄農業局攜手甲仙、六龜等農會，打造春天水果盛會，集結在地青梅、天使甜瓜、百香果、芭樂、香蕉、蓮霧、小番茄、鳳梨等水果，搶攻國內市場。

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高雄青梅種植面積達一三九五公頃，為全國最大有機梅產區，主要分布甲仙、桃源、那瑪夏及六龜等山區，今年受到氣候異常影響，產量減少僅剩下二至三成，產期相對短暫，民眾可把握時機品嘗。

此外，「天使甜瓜」新上市，以果肉細緻、甜度高且香氣清雅著稱，首度上架量販店，開放民眾試吃；鳳梨即將進入產季，風味鮮甜多汁；高雄百香果品質好、風味佳。

農業局更與高雄綠色友善餐廳「而今餐酒館」跨界合作，以有機青梅製成專屬甜點「一梅雙韻、青梅饗宴」，以台灣傳統風味與日式技法，詮釋青梅的酸香層次。

農業局長姚志旺表示，這次攜手家樂福、高雄綠色友善餐廳，拓展高雄農產的市場能見度，也具體實踐支持在地食材與友善環境，邀請全國民眾選購最新鮮的高雄蔬果。

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