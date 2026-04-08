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    首頁 > 生活

    高雄交通科技執法路口 事故數減10%

    2026/04/08 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    漢神巨蛋旁的博愛、新莊路口，是市區科技執法路口指標之一。（記者王榮祥攝）

    漢神巨蛋旁的博愛、新莊路口，是市區科技執法路口指標之一。（記者王榮祥攝）

    高雄科技執法路口事故數減少十％，其中三段區間測速事故數更降低四十七％；全市現有一二八處路口科技執法，今年預計再加十五處。

    高市警察局昨天於市議會業務報告，去年八月至今年二月間，全市科技執法路口多項違規監測系統監測範圍中，事故數共一六一三件，較前期（前年八月到去年二月）減少一八〇件，減少幅度逾十％。

    其中三處區間測速路段（鳥松區松藝路、內門區市道一八二線、內門區台三線）本期累計卅五件事故，較前期減少卅一件、減幅達四十七％。

    警方分析，科技執法有其公平性、固定性，促使用路人經過時較能遵守相關規定，進而降低事故發生機率。

    警方進一步說明，這期路口科技執法違規件數為四萬五千餘件，違規樣態前三名分別是闖紅燈三萬一千餘件、約占六十九％，紅燈右轉六千五百餘件、約占十四％，不依標誌標線號誌指示行駛三千九百餘件、約占九％。

    三處區間測速路段事故數共卅五件，以鳥松區松藝路段廿八件最多、佔比高達八十％，推斷可能與果嶺自然公園、澄清湖園區吸引更多人車有關。

    鑒於科技執法整體成效，市府計畫今年會再擴充十五處，包含租賃式七處不停讓行人科技執法，持續強化執法公平與效益，提升交通安全。

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