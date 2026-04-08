高雄正義市場春捲中毒案 驗出沙門氏菌

雞蛋是沙門氏菌常見的傳播媒介，使用洗選蛋且煮熟食用相對安全。（記者許麗娟攝）

已157人就醫 市府累計裁罰144萬 追查污染源

高雄市苓雅區正義市場內的春捲攤，四日販售的春捲造成一百五十七人食物中毒就醫，市府累計對業者共裁罰一四四萬元，高雄長庚醫院從十二名病患檢體及血清檢驗，確認致病菌為沙門氏菌，高雄市長陳其邁指示配合檢察官追查污染源。

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好發於未完全煮熟的蛋製品與肉製品

長庚醫院毒物科醫師顏宗海指出，沙門氏桿菌是一種革蘭氏陰性細菌，好發於沒有完全煮熟的蛋製品與肉製品，民眾若誤食到有污染沙門氏桿菌的食物，就容易導致食物中毒。

顏宗海進一步說明，沙門氏桿菌的潛伏期為六至七十二小時，食物中毒的症狀為急性腸胃炎，包括嘔吐、肚子痛、腹瀉、發燒；少部分抵抗力較弱者，可能會有敗血症、菌血症及器官衰竭等嚴重合併症。

嚴重會造成敗血症、器官衰竭等

陳其邁昨天表示，沙門氏菌存在於蛋製品，市府目前正清查中毒的沙門氏菌來源，四月五日也與檢察官一起發動搜索偵查，調查是那些感染源，或來源是哪家工廠或農產品，以了解中毒真相；市府會強化稽查蛋製品來源，如果不是水洗蛋，而是散落在不同小店家的散裝蛋，將加強溯源管理與通路商稽查，以確保市民的健康。

國民黨立委柯志恩則建議，本次事件規模較大，市長應動用預備金協助受害市民支應醫療費用，並由法制局​啟動代位求償機制，不應讓受害者獨自面對繁瑣的法律程序。

陳慧文籲儘快對涉案業者假扣押

這起春捲食物中毒事件昨天引起高市議會朝野議員關切，民進黨籍市議員陳慧文估算後續賠償最高恐超過四千萬元、擔心涉案業者避責，建議市府儘快對業者假扣押；國民黨籍市議員許采蓁則批評，高雄市今年清明食安抽檢專案紀錄只抽四十一件、六都最低，甚至只有桃園的六分之一，完全漠視民眾健康。

衛生局人員到正義市場春捲攤帶回食材檢體。（高市府提供）

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