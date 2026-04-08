車城海生館「鯨奇號」 暑假前常態營運

海生館「鯨奇號」試營運掀熱潮，館方宣布暑假前轉常態營運。（記者蔡宗憲攝）

屏東車城國立海洋生物博物館（簡稱海生館）近期迎來觀光新亮點！結合交通接駁與行動教育功能的「鯨奇號」遊園車，在首波試營運期間引發轟動，獨特的「行動教育座艙」帶領遊客深入神祕的後場復育區，獲得旅客一致好評。面對熱烈迴響，館方正式宣布，預計將在今年暑假前將「鯨奇號」轉為常態性營運項目，為南台灣夏日旅遊旺季再添強心針。

海生館園區幅員廣大，後端的「海洋教育中心」或「濕地公園」少有遊客知道。「鯨奇號」抗風遮陽的舒適空間讓民眾能一邊吹著冷氣，一邊飽覽台灣海峽的蔚藍海景。車內更配置先進的多媒體影音系統，未來將搭配導覽影片，讓遊客在移動過程中，就能搶先吸收生動的海洋科普知識。

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「這不只是接駁車，更是一座移動的教室！」海生館館長溫志宏表示，「鯨奇號」的設計靈感源自館內指標性的鯨魚廣場，象徵帶領遊客如鯨魚般悠游大海。最令遊客驚豔的行程亮點，莫過於走進平日禁區「水族實驗中心」。在這裡，民眾能近距離觀察海洋生物照護與傷病龜復育的真實現場，將環境教育從靜態展示轉化為感官體驗。

參與試營運的遊客張先生興奮表示，「以往來海生館只能看室內大魚缸，搭上鯨奇號後，發現原來園區後方還有這麼美的濕地秘境，還能看到專業的復育工作，體驗非常完整，有種到訪新景點的驚喜。」

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