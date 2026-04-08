屏市3起隨機攻擊案 非同一嫌犯

不全是街友 均已逮捕送辦 警方：加強巡邏

屏東市連連發生路人無故被攻擊事件，從仁愛國小到勝利星村及屏東公園，短短半年內已發生三起路人無故被攻擊事件，引發民眾議論紛紛，有人質疑是街友所為，但警方說明，三起案件都不是同一人，也不全是街友所為，對於連連發生無故攻擊人事件將會加強巡邏。

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去年十二月十三日屏東市仁愛國小舉辦校慶運動會時，一名曾姓男子持美工刀在學校旁人行道無故追砍路人，兩名高中生被一路追進仁愛國小內，躲進保健室內求救，但曾男追進校園內，造成全校師生驚惶萬分，隨後警方趕到將男子壓制逮捕送辦，曾男疑似為街友酒後鬧事。

今年三月五日一名張姓男子與女兒騎著電動滑板車行經勝利星村，突然遭到一名阿伯騎乘YouBike緊跟在後，隨後竟舉起手中鐵盒，朝張男頭部重重砸下，造成張男頭部受傷流血，這名阿伯打完人後隨即加速離開現場，張男的女兒當場大哭，民眾報案後警察到場處理，由於打人的阿伯行踪飄忽，警方直到一個星期後才抓到這名傷人的阿伯送辦。

沒想到四月六日，又發生二十二歲的杜姓男子酒後在屏東公園無故敲打江姓男子駕駛車輛車窗，江男下車查看竟遭杜嫌抓扯衣領並揮拳攻擊，江男躲進屏東縣刑警大隊內杜男還不放過，所幸警方將杜嫌制伏並帶回派出所，全案依妨害自由及傷害罪嫌，函請屏東地檢署偵辦。

由於半年內連續發生的三起路人攻擊案件，分別在屏東市仁愛國小、勝利星村、屏東公園等人潮聚集的地方，引起民眾議論紛紛，屏東分局強調，這三起事件都是不同人犯案，也不全是街友酒後鬧事，警方已針對公園周邊路段強化巡邏密度、提高警戒，以保障市民安心的生活環境。

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