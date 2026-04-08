台東太平溪疏濬土石 堆置海岸養灘

從台東市太平溪疏濬出來的土石堆置在出海口南北兩岸養灘。（記者黃明堂攝）

台東市海岸近數十年來飽受海水侵蝕，陸地不斷消退，縣府利用從太平溪疏濬運出的土石，堆置海岸，盼讓陸地重新「長」回來，減緩侵蝕速度。

兼顧防洪與減緩海灘侵蝕

台東市太平溪出海口南北兩岸的數公里海岸，深受海浪侵蝕威脅，經水利署第八河川分署近十餘年來堆置消波塊及石塊，北岸海濱公園的沿岸原被侵蝕的陸地已逐漸重現，南岸大豐地區的海岸線侵蝕更為嚴重，廿餘年前興建的海岸自行車道早被吞沒，經逐步堆置消波塊養灘，侵蝕速度減緩，利用太平溪疏濬的六十一萬立方土石更築出海岸長城。

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去年歷經丹娜絲、樺加沙及鳳凰颱風接連侵襲，造成縣內多處縣管河川土石嚴重淤積，其中流經台東市精華地段的重要河川太平溪，河道淤積情形日益明顯，已對周邊居民生活及防洪安全構成潛在威脅。縣府運用山陀兒颱風疏濬專款，緊急啟動太平溪疏濬，清出土石量已達六十一萬立方公尺以上，並已全數自河道中清運完成，運送至出海口兩側海岸進行養灘作業。

縣府說，太平溪疏濬後增加河道通洪能力外，亦可減緩海岸侵蝕、延長灘線，兼顧防洪與海岸防護功能，此外，縣府成功爭取丹娜絲颱風疏濬專款五．一三億元，規劃投入利嘉溪、知本溪、太麻里溪、金崙溪、大竹溪及大武溪等六條重要河川，目標於今年底前完成約四百卅三萬立方公尺之疏濬量。

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