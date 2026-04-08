竹縣遴選客語薪傳師 赴澳授課

新竹縣政府表示，為推動客家語言文化向海外傳承與發展，首次示範辦理「海外客語教學推廣計畫」，首站與昆士蘭客家會合作，選定澳洲布里斯本，並於當地台灣中心開設客語教學課程，為此將遴選一名客語薪傳師赴昆士蘭授課，即日起至五月十五日受理報名。

首站選定布里斯本

縣府民政處表示，首辦的海外客語教學示範，將於澳洲布里斯本的台灣中心開課，採小班制教學、系統化課程設計，招收海外學童參與，課程包含客語基礎會話、日常應用及客家文化介紹等內容，期能提升學習興趣並強化語言實際運用能力，同時也結合客家歌謠及文化體驗等交流活動，讓學員進一步認識客家文化內涵。

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補助機票、課程鐘點費

課程規劃共一百卅五節，期間二至三個月，昆士蘭客家會將負責落地招待，包含食宿，縣府將補助薪傳師機票一萬元、課程鐘點費每節八百元及教材費每人兩百元等費用，並遴選具教學經驗豐富及績效優良的客語薪傳師前往授課，以確保教學品質。

民政處指出，「海外客語教學推廣計畫」除回應海外客家社團對客語教學的需求外，也象徵新竹縣客語政策由「向下扎根」邁向「國際推廣」的重要里程碑。客語薪傳師遴選作業報名表件請至縣府民政處官網查詢及下載，網址：https://reurl.cc/Q24WZ2，諮詢電話：03-5518101分機2108邱小姐。

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