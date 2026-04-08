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    首頁 > 生活

    桃市公共托育 龜山、中壢新增據點

    2026/04/08 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市龜山山頂社區公共托育家園開幕。（桃園市府提供）

    桃園市龜山山頂社區公共托育家園開幕。（桃園市府提供）

    桃園市龜山區山頂社區公共托育家園及中壢區自強托嬰中心昨舉行聯合開幕儀式，市長張善政表示，桃園人口持續成長，托育需求隨之增加，同步啟用二處據點後，全桃園已完成五十八處公共托育設施，預計今年底前將再新增三處，總數將達六十一處。

    年底前再新增三處

    桃園市府婦幼發展局指出，公設民營龜山山頂社區公共托育家園，由社團法人臺灣三之三生命教育學會經營管理，收托十二名嬰幼兒；公設民營中壢自強托嬰中心委託南亞技術學院經營管理，收托廿名嬰幼兒。兩處據點即起受理報名登記至四月十七日中午十二點止，並訂於四月廿日辦理抽籤作業，結果將公布於家園門口、臉書粉專及桃園育兒資源網，民眾若有送托意願，可至桃園育兒資源網線上登記，或至現場協助線上預約報名。

    此外，市府針對送托準公共居家托育人員及準公共托嬰中心，分別提供友善加碼補助一千元及兩千元；為照顧弱勢家庭，也針對經濟弱勢、原住民、雙胞胎及多胎子女家庭等符合公共托育設施第一、二序位者，提供增額補助，讓家長負擔比照送托公托設施，同時持續輔導私立托嬰中心及居家托育人員簽訂準公共服務契約，目前簽約率已達九十五％。

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