桃園8歷史建築修復活化 斥資逾3.2億

桃園市文化局提案8項歷史建築修復或規劃設計案同步推動，總經費逾3億2千萬元。圖為大溪林宅梅鶴山莊。（桃市文化局提供）

桃園市政府文化局提案東門國小日式宿舍、新屋葉芳題老屋、龍潭烏樹林翁宅祖堂六桂傳香、馬祖新村第四期、八德敦德堂、大溪林宅梅鶴山莊、憲光二村二期及楊梅分局警察宿舍群等八項歷史建築修復或規劃設計案同步推動，總經費逾三億二〇〇〇萬元。

文化局長邱正生表示，「東門國小日式宿舍」興建於日治昭和九年，為原桃園第二公學校建校時期唯一留存的校長宿舍，於二〇二一年登錄為歷史建築，修復案預計八月完成設計；新屋市定古蹟「葉芳題老屋」興建於日治昭和三年，未來將以「大牛欄客庄生活故事館」為活化主題，以及龍潭歷史建築「烏樹林翁宅祖堂六桂傳香」創建於清嘉慶八年，兩案預計十月完成設計，修復活化。

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在眷村與聚落修復方面，「馬祖新村第四期修復再利用工程」以B區為主要整修範圍，A、C區為零星整修項目，預計本月啟動工程發包；「憲光二村第二期修復及再利用工程」主要工項包含第九至十一排建物修繕、結構補強及景觀改善等，預計明年四月竣工。

「楊梅分局警察宿舍群」於二〇一七年登錄為歷史建築，修復工程去年開工，預計明年八月竣工，將串聯楊梅故事園區，帶動在地客家文化發展；「八德敦德堂」第一期修復工程於前年開工，今年四月完成驗收，第二期工程由所有權人自籌辦理，於今年二月竣工；大溪林宅梅鶴山莊第四期修復工程預計明年五月竣工，將修復右三護龍建築並保存傳統工藝特色。

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