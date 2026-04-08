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    首頁 > 生活

    桃園桐花祭4/18開鑼 遊賞5區13秘境

    2026/04/08 05:30 記者李容萍／桃園報導
    充滿童趣的「2026桃園桐花祭」將於4月18日至5月9日浪漫登場。 （記者李容萍攝）

    充滿童趣的「2026桃園桐花祭」將於4月18日至5月9日浪漫登場。 （記者李容萍攝）

    楊梅、龍潭、蘆竹、大溪、龜山接力辦桐樂會 8條小旅行報名

    「二〇二六桃園桐花祭」將於本月十八日起至五月九日登場，桃園市府客家事務局表示，去年首度規劃兒童版桐花祭，就榮獲美國MUSE繆思創意大獎「嘉年華活動類金獎」，今年延續經驗推出更富兒童特色的桐花祭，以童趣視角詮釋桐花與客庄文化，並以「賞桐Give Me Five」為主題，推出串聯龜山、蘆竹、楊梅、龍潭及大溪等地的五大賞桐區域、五場桐樂會、十三個賞桐秘境與八條桐花小旅行，還有兒童專屬體驗活動。

    童話桐花遊樂園 樂團、魔術表演

    桃園市副市長蘇俊賓昨與雲朵姐姐、草莓姐姐、小女童一起宣傳活動，並動手製作串起彩色版客家傳統點心「牛汶水」。蘇俊賓表示，桃園的桐花祭與眾不同，不僅是一場視覺饗宴，更承載著九十萬客家族群與在地產業一百年來的發展脈絡。他肯定客家局的用心，結合在地社區發展協會展現桐花的深度意涵，將好吃、好玩與好故事完美揉合，讓桐花祭成為傳遞歷史與跨世代對話的最佳媒介，期盼家長帶著小朋友參與時，不再僅止於「花很美、適合打卡」層次，而是能深入了解花朵與祖先打拚的深厚關聯。

    推出電子集章抽獎 兌換限量好禮

    客家局長范姜泰基說，今年活動主視覺打造「童話桐花遊樂園」，邀請兒童樂團J HALL、魔術和泡泡表演，搭配手作桐花粄和粢粑、小小祭伯公漢服等體驗，寓教於樂；「賞桐Give Me Five」盤點出五區十三處賞桐秘境，推出八條特色桐花小旅行即起於活動官網受理報名；主場活動十八、十九日在桃園市客家文化館起跑，廿五日到五月九日由五區接力舉辦「桐樂會」。為鼓勵民眾走入山林，加碼推出官方LINE帳號電子集章活動，只要參觀秘境掃描QR Code，集滿一點即參加任天堂Switch 2電玩主機抽獎，集滿五點可兌換限量好禮。

    另方面，市府體育局推出「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」運動觀光系列遊程，市長張善政、體育局長許彥輝同台宣布推出「探索百年石滬群」、「牽罟文化記憶與許厝港濕地走讀」、「觀新藻礁生態樂活行」、「二日遊：環保低碳健康行」四大遊程，於十一日至六月廿八日安排十八團、七百廿位名額，即起報名。

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