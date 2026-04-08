苗縣淹水救助每戶最高2萬 頭份加碼比照

暴雨過後，道路覆滿泥漿，苗栗縣消防局結合義消人員投入清理作業。（苗縣消防局提供）

苗栗縣於四日暴雨成災，不少民宅淹水，縣府放寬淹水救助與慰問機制，淹水受災戶每戶五千元到二萬元不等之救助金，即日起到十三日以前之工作日受理申請，頭份市公所昨也宣布比照縣府標準與額度，加碼提供頭份市淹水受災戶救助，同步受理。

放寬簡化 13日前受理

縣府表示，考量部分住戶雖未達現行法定五十公分救助門檻，仍實際受到淹水影響，縣長鍾東錦特別指示比照過往專案方式，提供淹水廿至五十公分住戶每戶五千元慰問金；淹水五十至一百公分者，每戶發給一萬元救助金；另考量淹水超過一百公分之住戶復原期較長、生活衝擊更大，則發給每戶兩萬元救助金。

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縣府指出，此案採「公所初審、造冊撥付」方式辦理，由各鄉鎮市公所就近受理及查報，即日起到十三日以前之上班日開放受理。縣府將依審核結果盡速撥付，簡化流程、加快速度，讓對於受災家庭的協助能及時到位。

頭份市濫坑、田寮等地區也淹水情形嚴重，公所昨決定比照縣府標準與額度，加碼提供頭份市淹水受災戶救助，同步於即日起到十三日以前之上班日開放受理。市長羅雪珠表示，相關災損救助，已在勘災行程中，徵得市民代表會主席温宜靜、副主席許銑倫及陳漢清等多位市民代表當面表示支持，公所將提案代表會墊付。

全縣災損復建 需4.2億

縣府初步統計全縣各類災損復建需求經費，逾四．二億元，鍾東錦於昨日縣務會議指示各相關單位盡速與各鄉鎮市公所完成災損統計，統一由縣府呈報中央爭取補助，並強調希望能在一週內完成，並依輕重緩急逐一解決，讓鄉親盡速回復正常生活。

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