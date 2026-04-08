鹿港洛津國小停車場 無障礙步道口竟是車格

鹿港洛津國小地下停車場無障礙步道出入口即停車格，輪椅族難行。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮洛津國小地下停車場是全國首見兼具滯洪功能的停車場，今年二月啟用，因為鄰近老街與天后宮商圈，推出以來大受歡迎。但民眾發現，通往停車場的無障礙步道終點是停車格，讓輪椅族「行不得也！」對此，縣府工務局表示將會勘改善。

洛津國小地下停車場是鹿港觀光景點「蛋黃區」罕有的室內停車場，民眾卻發現，停車場雖設計電梯，方便民眾進出，但通往電梯與收費處入口的無障礙步道，與馬路邊停車格相連，如果停車格有車輛停車，全都被擋住，根本是設計不良。

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鹿港鎮公所公用事業管理所指出，鎮公所的路邊停車格劃設在先，洛津地下停車場的無障礙步道設計在後，縣府在規劃時沒有共同會勘，就算鎮公所自行把路邊停車格塗銷，但無障礙步道的斜坡道一下來，就是復興南路的大馬路，這樣也不安全，將發文給縣府，請求重新評估考量。

鎮公所公管所強調，無障礙步道的斜坡道起點與終點，通常都是在路口，這處步道的起點可以改到復興南路與文開路口，加上指引與警戒設施，才會比較完整。

縣府工務處表示，針對上述無障礙步道，近期將重新會勘並改善。

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