《7年首艘郵輪》盧秀燕未親迎賓 被指忽視觀光

立法院副院長江啟臣贈郵輪船長大甲媽紀念帽。（記者歐素美攝）

「島嶼天空」郵輪昨天首航台中港，載來八十多名國際旅客，這是台中港暌違七年來首艘進港的觀光郵輪，台中港務分公司特別舉辦首航儀式，交通部觀光署參山國家風景區管理處也聯合台中市及彰化縣政府至台中港迎賓，參選台中市長的立法院副院長江啟臣及立委何欣純都出席。

市議員楊典忠表示，雖然旅客不多，至少破蛋，但七年來第一艘郵輪進台中港，台中市府居然沒有正副市長或副秘書長層級官員參加迎賓，僅觀旅局科長到場，痛批市府不重視郵輪觀光，盧市長選前說要拚經濟、自由港，「選前說一套、選後做一套」，相較高雄市長陳其邁化身導遊親自迎賓，實在差太多，對此，市府解釋因為通知時間較緊迫，但市府還是全心準備並未懈怠。

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台中港務分公司總經理林春福說，這幾年因疫情等關係，台中港郵輪中斷一段時間，港務公司並未停滯，趁機精進硬體及通關等措施，六月及十一月陸續有郵輪進來，希望郵輪停靠台中港成常態。

參山處長曹忠猷指出，後續將配合港務公司整合中台灣觀光資源，強化區域合作；江啟臣及何欣純表示，台中港要吸引遊客，軟硬體設施要繼續升級，並提供優惠等誘因，才能吸引郵輪停靠台中，市港共榮。

立委何欣純到台中港迎接郵輪遊客下船。（何欣純提供）

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