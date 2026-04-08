中市擬7月發行60+N億公債 被批數字遊戲

去年通過200億公債 結果未發行 綠營要求審慎評估

台中市財政局預計七月發行「六十億+N」公債，昨市議會財經委員會中，雖有多名議員支持此次發行公債是「借新還舊」省利息，但也有議員認為，上次通過市府發行二百億公債，結果未發行，公債不應淪為市府短期資金調度工具，要求審慎評估，雙方意見僵持動用表決，結果三比三同票數，最後委員會召集人、市議員林昊佑肯定市府用心，努力降低市庫負擔，裁示照案通過。

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贊成反對同票 召委裁示通過

財政局長游麗玲指出，為利用多元融資管道，降低公庫資金調度成本，節省利息負擔，今年預計發行六十億公債，實際發行金額會視屆時利率情況酌予增額四十億或減額廿億發行。

國民黨市議員朱暖英、楊啟邦、蘇柏興等人認為，市府「借新債還舊債」，能幫市庫節省舊債利息支出，肯定市府看緊荷包，支持通過。

議員：不應淪短期資金調度

不過，民進黨市議員陳俞融指出，去年通過財政局發行二百億公債，結果一張都沒發出去，今年又再提發行六十億元公債，並有四十億元至一百億元的彈性調整，只為省利息錢，公債應用在推動建設，不應淪為市府的短期資金調度工具，無法創造實質的長期市政效益，批財政局只做會計數字遊戲，應提出更嚴謹、精準的利率風險與成本效益評估報告，要求退回。

民進黨議員謝家宜及鄭功進也認同應審慎評估，因兩方意見僵持，委員會進行表決，結果主張退回和主張照案通過相同票數，最後林昊佑裁示，肯定財政局降低市庫負擔的規劃，認為應對財政局有信心，本案照案通過，陳俞融則保留大會發言權。

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