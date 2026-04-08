棒球狼教練害逾80童 中市府未掌握挨轟

議員江肇國（前左）認為教育局長蔣偉民（前右）未掌握狼教練案受害學童人數，蔣向他說明。（記者蘇孟娟攝）

教育局長稱43人 議員批行政調查跟不上 一度要將他趕出議場

台中一國小棒球教練涉性侵、猥褻男童案，檢方日前第三波偵結，再查出十九名被害人，受害學生累計逾八十人，市府教育局長蔣偉民昨在議會教育文化委員會面對議員關切，稱受害學童四十三人，挨批行政調查跟不上，議員並發現，蔣偉民自請處分，但市長盧秀燕並未簽署，要求教育局須在議會今日大會提送專案報告。

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昨天這起事件因蔣偉民說錯受害學童數目，議員一度要將他趕出議場，最後決議做專案報告。

教育局：完成性平調查才報告

蔣偉民指出，他是根據行政調查已完成性平調查的部份進行報告，已完成調查掌握的受害學生是四十多人，因該名教練後來被收押，行政調查要取得相關監所允許，這也是行政調查跟不上的原因。對於檢調公佈八十多人受害，會儘速向檢方求證釐清；至於他自己在事發後確實已有上簽呈自請處分，但目前還沒有處分。

蔣偉民自請處分 盧秀燕未簽署

台中市二〇二四年十二月有家長出面控訴國小棒球教練涉長年性侵、猥褻男童，當時有廿餘受害學童家長提告，事件曝光後更傳該名教練曾在二〇一二年因強制猥褻遭到判刑，學校自二〇一九年起聘用多年，竟都未定期查詢「不適任教師查詢系統」篩出，讓學童持續受害，台中市長盧秀燕事發時在議會被質疑未即早發現，事後震怒嚴辦，當事學校前任校長記二大過調職、現任校長記一次申誡，歷任學務主任與體育組長等六人遭懲處，近日檢方第三波偵結，又查出新的受害人，受害人數累計逾八十人。

將提送議會大會相關專案報告

昨天市議會教育文化委員會中，市議員江肇國關切案件，蔣偉民指出，掌握受害學童四十三人，遭江肇國痛斥搞不清楚狀況，且去年案情爆發後蔣偉民號稱自請處分，也未見處理，跟議員張家銨一起要求局長離席，改派副局長來。

委員會召集人李中宣佈休息五分鐘協調，蔣偉民急找江肇國說明，江肇國連問「你沒有感覺嗎」；最後李中裁示，教育局提送大會相關案件專案報告，才平息風波。

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