雲林小一新生4240人 創新低

雲林縣小一新生預計四月十八日新生報到。圖為示意圖。（興華國小提供）

雲林縣小一新生預計四月十八日新生報到，根據統計，一一五學年度新生約四二四〇人，較上學年度減少約兩百人，人數再創新低。縣府教育處表示，目前縣內有三所國小全校僅剩五個班級，但為保障偏鄉學子，仍會維持一人成班政策，確保學生受教權。

四月十八日為小一新生報到日，縣內各校紛紛出奇招吸引小一「新鮮人」。虎尾安慶國小，有科學闖關遊戲讓學童同樂外，更安排親子參訪教室等，贈送校內文創磁鐵、鑰匙圈；斗六鎮西國小將給予報到新生與家長車輪餅，初步統計將送出超過百份；麥寮興華國小則有健康小知識等闖關活動，答對者可抽獎。

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教育處指出，今年小一新生人數約四二四〇人，較去年四四一九人少約兩百人，廿鄉鎮市有九鄉鎮新生未滿百人，其中斗六市最多，有九二三人，東勢鄉最少，僅有四十五人。

教育處副處長林慧蓉表示，將在五月一日核實班級數，目前盤點全縣有興昌、山內、中興三所國小僅五個班級，但會持續推動一人成班政策，保障偏鄉學童就學權益。另目前有斗南、鎮西、雲林、斗六、公誠、文昌、虎尾、立仁、越港國小實施總量管制，登記報到後，將另行公布錄取新生名單。

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