台西水試所宿舍 將活化為長照據點

台西水產試驗所宿舍閒置超過20年。 （劉建國辦公室提供）

雲林台西鄉農業部水產試驗所宿舍閒置超過廿年，地方擔憂變成在地治安死角。立法委員劉建國邀集衛福部長照司實地會勘，會中決議將該處改建為「小規模多機能服務」的長照據點，期望活化空間，同時改善治安。

劉建國邀請衛福部長照司副司長吳希文、社家署副署長尤詒君、水試所海水養殖研究中心主任朱永桐等人，與雲林縣議員蔡永富、顏嘉葦、蔡孟真及縣議員參選人郭佩瑄會勘。

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郭佩瑄指出，佔地廣闊的舊宿舍有三大棟建築，該地已荒廢超過二十年，園區內雜草叢生，建物窗戶玻璃已碎裂，有活化之必要；蔡永富建議，台西沒有具規模的長照據點，若水試所能先盤點所內員工宿舍需求後，其餘建築可做為活化之用，讓專業長照團隊進駐，有助於當地長者「健康老化、在地安老」的願景。

劉建國指出，初步確認該場域具備轉型為「小規模多機能服務」長照據點可行性，水試所表達支持，將要求水試所儘速提出宿舍活化再利用計畫，報請農業部，同時請衛福部全力協助推動後續轉型作業。

吳希文表示，若該場地順利活化，未來將可提供在地長照服務，提升偏鄉照顧量能，造福地方鄉親。

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