雲林蒜頭災損 農業部研議天災救助

立委劉建國（左）會勘，呼籲中央啟動天然災害救助。（劉建國辦公室提供）

雲林縣蒜頭正值採收，但清明連假遇大雨導致蒜球泡在泥土中，蒜球出現腐爛恐血本無歸。立委劉建國、張嘉郡、丁學忠等人邀相關單位會勘。專家指出，大雨導致蒜膜脫落、開瓣，確實為氣候因素導致；對此農糧署中區分署表示，農業部正討論是否啟動天然災害救助。

專家：初判降雨造成蒜膜脫落、開瓣

蒜農吳金錠表示，一公頃多的蒜田泡在泥濘中，雖趕緊將採收蒜頭，仍有部分植株蒜梗已爛，無法拔出，損失慘重；蒜農黃昭同說，今年初無雨導致蒜頭結球不佳，再逢病蟲害，又因強降雨導致受損，如今每分地收成可能不到兩千台斤，種越多賠越多，可謂「屋漏偏逢連夜雨」。

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台南農改場斗南分場長陳俊仁指出，初判因降雨讓蒜球外膜脫落而出現開瓣，可判斷為天然災害導致農損；農糧署中區分署長陳尚仁表示，農業部已召開「專家會議」，讓各單位據實反映災損情形，後續若啟動救助會儘速向農民公告辦法。

劉建國表示，這次因大雨積水造成農損，符合天然災害認定方向，希望農業部趕緊啟動天然災害現金救助；張嘉郡、丁學忠說，蒜農血本無歸，盼中央趕緊啟動程序，也呼籲農民可與當地公所聯繫，儘速利用APP照相以利後續申請作業。

清明連假強降雨，雲林蒜頭受損。（記者李文德攝）

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