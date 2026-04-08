兼顧生態和產業 沙崙農場開發撤案

沙崙農場如何兼顧產業發展需求與生態保育令外界關注。（記者洪瑞琴攝）

台南市府主動釋出善意 盼保留更多討論空間

內政部國土計畫審議會昨日審議台南市國土功能分區圖，其中外界高度關注的「沙崙農場」分區調整案，台南市政府主動提出撤回原擬調整為「城鄉發展地區第二類之三」（城鄉二—三）的提案。市府表示，此舉展現對生態保育的重視，也希望為各界保留更多討論空間，在產業發展與國土保育之間尋求平衡。

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展現溝通誠意 非「強行闖關」

市府強調，撤案是展現溝通誠意，而非外界所稱「強行闖關」，依全國通案處理原則，若區域已取得行政院核定重大建設或位於國土計畫中長期未來發展地區，可透過審議會調整為短期「城鄉發展地區二—三」，但即使完成調整，仍須通過第二階段環評與開發許可審議，並非立即開發。

過去歸仁地區產業發展團體多次陳情，希望加速地方產業發展，市府原依程序提送調整案。但考量外界對生態保育高度關注，加上中央與地方已建立「沙崙農場生態保育溝通協作平台」，市府決定先行撤案，避免產生不必要誤解。

沙崙農場長期具重要農業生產功能，並擁有豐富生態資源，是南台灣指標性生態敏感區域，行政院已於去年十二月核定「南部科學園區沙崙生態科學園區籌設計畫」，公私部門持續透過協作平台進行生態價值確認、願景規劃及工作坊，推動多方對話。

市府表示，撤案後將待國科會相關計畫完成，再依整體評估進行發展定位，並持續與中央部會、環保團體及在地居民保持透明溝通，兼顧國土保育、農業發展與產業需求，共同尋求永續方案。

保育團體：農場有36種保育類動物

台南社大等保育團體指出，沙崙農場是全台最佳夜間觀察草鴞地點之一，曾記錄一六一種鳥類，其中三十六種為保育類動物，是多種野生動物重要覓食區，園區規劃應將生物多樣性淨增益（BNG）優先落實於保育區，以維護完整生態系統。

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