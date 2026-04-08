新北「清六食堂」疑食物中毒 累計44人不適

新北市衛生局人員稽查「清六食堂」中興店。（衛生局提供）

清明連假期間新北市新店區便當店「清六食堂」疑似爆發食物中毒，截至昨下午二點通報人數四十四人，其中卅七人食用公所店便當、七人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前有五人住院、七人留院觀察，其餘就診後已返家休養。衛生局表示，目前清六食堂三家分店（公所店、中興店及民權店）都暫停營業。

衛生局勒令3分店暫停營業

清六食堂公所店洪姓店長昨受訪表示，第一時間已派人到醫院關心消費者，後續會持續追蹤，三家分店也透過LINE訂餐系統發公告給消費者，說明有問題都可聯繫他們，相關食材已提交新北市衛生局送驗，全力配合調查。

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衛生局指出，經初步調查，民眾是四月五日至公所店及四日至中興店購買便當，共同菜色包含白飯、高麗菜、煎蛋或滷蛋等，市府已抽驗相關檢體，後續將依食品及人體檢驗結果綜整研判，若確認為食品中毒事件，可依食品安全衛生管理法第四十九條規定移送檢調偵辦。

衛生局表示，六日派員前往稽查，發現公所店現場存在廢棄物未妥善處理、人員缺體檢證明等缺失；昨也查核中興店，針對現場見有刀具未妥適存放、作業人員蓄留指甲及冷凍設備溫度不足等缺失，都要求業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法第八條第一項規定，處六萬元以上二億元以下罰鍰。

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