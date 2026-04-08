新北土城員和2號社宅135戶 5月招租

新北市土城員和二號社宅完工，提供135戶住宅，預計5月招租。（記者黃政嘉攝）

新北市土城員和二號社會住宅完工，可提供一三五戶住宅，是目前新北規模最大的容積獎勵回饋社宅案，預計今年五月公告招租，提升土城地區的社宅供給量能。市長侯友宜表示，為鼓勵年輕人敢婚、敢生，即日起，新北市社宅的婚育宅將加碼到三分之一。

新北規模最大容獎捐贈社宅

侯友宜昨天視察員和二號社宅，他說，該社宅鄰捷運海山站，興建地上十七層，包含一房、二房及三房型各四十五戶，他逐一看過各房型「感覺非常舒適」，兼顧單身、小家庭及多成員家庭的居住需求，他說，中央原本規定社宅的婚育宅須佔廿％，新北市加碼提高到卅三％，希望優先照顧新婚及育兒家庭。

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侯友宜宣布加碼婚育宅至1/3

新北市城鄉發展局住宅發展科長江怡瑩說明，此案透過容積獎勵捐贈方式取得土地及建物，不僅讓政府無償取得社宅資源，節省公帑十億餘元，更讓社會住宅自然融入既有社區，落實社宅去標籤化的居住理念，讓弱勢與青年家庭安心入住，預計十二月入住；社宅一、二樓設幼兒園，並與相鄰、已啟用的員和社宅共享日照中心、公托、青創中心及多項公共設施，打造全齡友善與社區共融的居住環境。

未來社宅規劃數將達4.1萬戶

侯友宜強調，新北市持續透過自行興建、容積獎勵捐贈、多元社福及公有地都更分回等多元管道，擴充社宅資源，目前新北市中央加上地方興辦社宅已達成二．三萬戶，其中容積獎勵捐贈累積一二七七戶，未來規劃總體量體將達四．一萬戶，這是不變的目標，新北會繼續努力蓋社宅，而包租代管、租金補貼也已行之多年，市府會跟中央一起搭配，擴大量能，減輕年輕人的經濟負擔。

新北市土城員和二號社宅提供135戶住宅，圖為二房型。（記者黃政嘉攝）

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