新北淡海輕軌上午尖峰加密 5月起增5班

新北市淡海輕軌平日運量翻倍成長，每日近1.9萬人次搭乘，導致上午尖峰時段運能吃緊。（記者羅國嘉攝）

平日每天1.9萬人次搭乘 通勤族苦等 重疊段將縮短為4到5分鐘一班

新北市淡海輕軌運量與通車初期相較已翻倍成長，每日近一萬九千人次搭乘，導致早尖峰時段運能吃緊，通勤族在月台苦等、班距過長等。經市議員反映後，新北捷運公司預計五月上午尖峰時段加開五班次，並規劃重疊段班距縮短至四到五分鐘，預估可提升廿％運能。

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陳偉杰︰通勤族陳情 怨班距過長

市議員陳偉杰指出，長期接獲在地民眾與通勤族陳情，指淡海輕軌班距過長，導致早晚尖峰時段乘客在月台焦慮空等。他在議會質詢時，也建議捷運局與捷運公司應針對運能不足規劃直達或跳站列車，避免交通工具便利性大打折扣。捷運公司同意階段性改善，未來會配合民眾搭乘習慣，針對早晚尖峰進行滾動式調整。

新北捷︰滾動調整 盼增20％運能

新北捷運公司表示，淡海輕軌二〇二五年十二月平日運量已逾一萬九千人次，與通車初期相較成長約一倍。考量上午尖峰需求最為顯著，因此規劃透過加開班次，從原先廿六班次調整為卅一班次，並將重疊路段班距縮短為四至五分鐘，預計可提升尖峰時段運能達廿％。期望更有效將通勤由私人運具轉移至輕軌，優化區域交通。

淡海輕軌二期 修正計畫13度提報

另外，針對淡海輕軌二期進度，新北捷運局指出，淡海輕軌二期修正計畫已於二〇二五年十一月廿一日第十三次提報中央，對於中央審查意見，就河岸段與民宅距離及經費分攤等重點進行調整。河岸路段在兼顧堤防安全、人行空間及渡船航運不中斷前提下，將軌道調整至距民宅約九．五至十一．五公尺，並保留二．五公尺遊憩與避車空間，以回應地方期待。

捷運局說，路線改採河岸方案，是因地方對原核定行經老街版本存有疑慮，經溝通後取得共識調整，屬不可抗力因素，相關經費將爭取依原核定比例由中央與地方共同分攤。全案預計於核定後五年內完工，全長約三．三二公里、設六座車站，路線經台二乙線中正路、老街後段、於觀潮廣場轉入金色水岸至捷運淡水站，有助於淡水河畔觀光及低碳運輸發展。

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