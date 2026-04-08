警勤加給調高 花蓮刑警最高加薪5820元

行政院修正「警察人員警勤加給表」，調高刑事及勤務繁重加成，花蓮縣的刑警每月最高可加薪五千八百二十元。警界人士認為，調高加給為全國性政策，各縣市可自行決定加成數，花蓮加成比例雖然是全國最高，但能否改善花蓮人力招募與留任困境，效果仍待觀察。

行政院修正「警察人員警勤加給表」，此次修正重點在提高刑事人員加成比例，由六成調升至八成，每月增加一九四〇元；另針對勤務負荷差異，新增勤務繁重加成制度，授權各地方政府依實際狀況分級支給，花蓮縣警察局指出，在花蓮縣府支持下，訂定分級基準，最高加成四成。

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花蓮縣警察局表示，花蓮長期面臨人力補充不易問題，且近年天災多、導致交通中斷等，影響外地人員調任意願，為提高工作誘因吸引基層返鄉或留任，勤務繁重加成分為三級，分別為加成四成、三．九成及三．八成，每月增加二九四九元至三八八〇元不等。

勤務繁重第一級為花蓮、吉安分局，加成比例四成；第二級新城、鳳林及玉里分局，加成比例三．九成；警察局本部及直屬隊為第三級，加成比例三．八成；五月一日發薪時會配合規定，追溯自三月、四月刑事加給及繁重加給，整體受惠員警約一千人，每年平均多支出四千萬元。

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