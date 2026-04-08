全昌隆168號捕獲250公斤黑鮪 拚連莊「蘇澳第一鮪」

宜蘭縣蘇澳籍延繩釣漁船全昌隆一六八號，繼去年捕獲蘇澳第一鮪後，昨天再傳捷報，出海三天就捕到一尾目測約二百五十公斤重的黑鮪魚，預計今天清晨運回南方澳漁港「驗明正身」，如果通過鑑定，將連續二年蟬聯蘇澳第一鮪殊榮。

預計今清晨運回南方澳漁港

全昌隆一六八號四日從南方澳出海作業，昨天上午在台灣東部外海捕獲黑鮪魚，船長林宜俊隨即向蘇澳漁業電台通報活魚上鉤，估計有二百五十公斤重，漁船已加速返港。蘇澳區漁會總幹事陳春生證實這項消息。

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陳春生說，蘇澳第一鮪符合要件，包括活魚上鉤並全程錄影、去鰓及去內臟後重量一百七十五公斤以上、蘇澳籍延繩釣漁船捕獲，若確認是今年蘇澳第一鮪，漁會將在近日內舉辦拍賣會，為蘇澳黑鮪季拉開序幕。

全昌隆一六八號去年四月六日捕獲二百一十六公斤重的黑鮪魚，隔天返抵南方澳，蘇澳區漁會認定是二〇二五年蘇澳第一鮪，也是全國第一鮪，同月十日拍賣時，以每公斤七千七百元賣出，總價一百六十六萬三千二百元，該船今年再度捕獲重量級黑鮪魚，有機會蟬聯蘇澳第一鮪。

宜蘭蘇澳及屏東東港是國內二大黑鮪魚作業基地，琉球籍漁船富漁慶二號五日捕獲的屏東第一鮪，將在今天上午十點拍賣。

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