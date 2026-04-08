邊境查驗／新加坡頂級冰品進軍台灣 甜筒紙托驗出螢光增白劑

凌澐有限公司（The Ice Cream & Cookie Co.）自中國輸入的「紙托」檢出螢光增白劑。（食藥署提供）

新加坡頂級冰品The Ice Cream & Cookie Co.概念店今年才剛插旗信義區，衛福部食藥署昨公布邊境查驗不合格品項，其中包括一批該業者自中國輸入的紙托），因檢出螢光增白劑，計五．八公斤在邊境退運或銷毀，食藥署也針對中國輸入「中國紙板之盤碟杯及其他類似品」採取加強抽批至五月六日。

業者：台灣門市未使用

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，該業者半年來首度違規，因此針對凌澐公司調整邊境查驗措施為加強抽批查驗，抽驗比例廿％至五十％，另因紙托屬於「中國紙板之盤碟杯及其他類似品」，中國同號列產品近半年已累計三批違規，其中二批檢出螢光增白劑、一批蒸發殘渣不合格，食藥署針對中國同號列品項採取加強抽批，管制到今年五月六日。

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凌澐有限公司指出，公司輸入的甜筒紙托經食藥署抽驗檢出螢光增白劑殘留，接獲通知後已將商品全數退運、送返香港，案內紙托從未在台灣門市使用，請消費者不用擔心。

劉芳銘說，昨日公布違規品項中，另有一批由涅普頓公司自日本輸入的烏賊，檢出重金屬鎘每公斤二毫克，不符合相關檢驗規定，故須退運或銷毀，且因該業者過去半年累計二批不合格，食藥署針對涅普頓公司調整邊境查驗措施為逐批查驗。

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