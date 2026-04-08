為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    邊境查驗／新加坡頂級冰品進軍台灣 甜筒紙托驗出螢光增白劑

    2026/04/08 05:30 記者林志怡／台北報導
    凌澐有限公司（The Ice Cream & Cookie Co.）自中國輸入的「紙托」檢出螢光增白劑。（食藥署提供）

    凌澐有限公司（The Ice Cream & Cookie Co.）自中國輸入的「紙托」檢出螢光增白劑。（食藥署提供）

    新加坡頂級冰品The Ice Cream & Cookie Co.概念店今年才剛插旗信義區，衛福部食藥署昨公布邊境查驗不合格品項，其中包括一批該業者自中國輸入的紙托），因檢出螢光增白劑，計五．八公斤在邊境退運或銷毀，食藥署也針對中國輸入「中國紙板之盤碟杯及其他類似品」採取加強抽批至五月六日。

    業者：台灣門市未使用

    食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，該業者半年來首度違規，因此針對凌澐公司調整邊境查驗措施為加強抽批查驗，抽驗比例廿％至五十％，另因紙托屬於「中國紙板之盤碟杯及其他類似品」，中國同號列產品近半年已累計三批違規，其中二批檢出螢光增白劑、一批蒸發殘渣不合格，食藥署針對中國同號列品項採取加強抽批，管制到今年五月六日。

    凌澐有限公司指出，公司輸入的甜筒紙托經食藥署抽驗檢出螢光增白劑殘留，接獲通知後已將商品全數退運、送返香港，案內紙托從未在台灣門市使用，請消費者不用擔心。

    劉芳銘說，昨日公布違規品項中，另有一批由涅普頓公司自日本輸入的烏賊，檢出重金屬鎘每公斤二毫克，不符合相關檢驗規定，故須退運或銷毀，且因該業者過去半年累計二批不合格，食藥署針對涅普頓公司調整邊境查驗措施為逐批查驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播