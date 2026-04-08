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    首頁 > 生活

    軍機增援、航班加開 疏運滯留金門旅客

    2026/04/08 05:30 記者吳正庭／金門報導
    國防部安排九航次軍機抵金門，協助疏運旅客。 （記者吳正庭攝）

    國防部安排九航次軍機抵金門，協助疏運旅客。 （記者吳正庭攝）

    金門航班昨天上午持續受濃霧影響，加上前一晚滯留未歸旅客，約一千四百人湧入機場；下午天候轉好，全天共四十五架次，除上午兩架次取消，其餘都能成行，立榮與華信航空共加開三架次，國防部增援九航次軍機疏運旅客。

    此外，金門小三通也因濃霧開關，下午增開二點四十五分金門往廈門班船，總計金廈、金泉航線全天進港載客三千三百二十五人、出港四千一百七十五人，合計七千五百人，載客人數爆表。

    金門機場全天四十五架次除上午兩架次取消，其餘四十三架次雖有延遲都能成行，加上立榮加開二架次、華信加開一架次航班，還有國防部支援九航次C130運輸機，慢慢消化機場湧入的一千四百名乘客，但因小三通復航帶進中轉返台客源，機場候補櫃台到晚間七點多仍有不少旅客。

    金門航空站表示，依照加班能量推算，應可補足這兩天取消班機的載客數；但不排除有未訂機位及擔心天候準備提早返台者，今日會再視現場狀況作適當安排。

    候補人潮太多，台金機位班班客滿，一位難求。 （記者吳正庭攝）

    候補人潮太多，台金機位班班客滿，一位難求。 （記者吳正庭攝）

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