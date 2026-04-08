「火箭阿伯」吳宗信 跨界開發傷口癒合新技術

「火箭阿伯」國家太空中心主任吳宗信（右二）帶領團隊跨足醫療。（陽明交大提供）

有「火箭阿伯」之稱的國家太空中心主任吳宗信，將原本用於航太領域的電漿技術，結合微奈米氣泡，開發出可應用於慢性傷口治療的新技術，為糖尿病足、褥瘡等難以癒合的傷口帶來治療新契機。

航太電漿結合微奈米氣泡

陽明交通大學昨日發布訊息指出，這項「雙模組電漿微細氣泡水」專利，被譽為是把「火箭等級的技術」帶回地球，透過跨領域整合，開創出具高度潛力的醫療應用方向。

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「電漿」是物質的第四種狀態，可以想像成「帶電的氣體」，在自然界中像閃電、極光都是電漿的一種，在航太領域，電漿常被用來處理材料表面或製造高性能塗層。

吳宗信團隊研究特別使用「低溫電漿」，溫度接近人體可承受範圍，因此能應用在醫療上；另一個關鍵是「微奈米氣泡」，這些氣泡就像微型載體，可以把電漿產生的活性物質穩定地帶到傷口表面。

研究團隊說明，開發的「雙模組電漿微奈米氣泡」技術，最大特色在於同時產生兩種不同作用的物質，一類是「氧系自由基」例如臭氧，主要負責殺菌；另一類是「氮系自由基」例如一氧化氮，能促進細胞修復與再生，特別適用於慢性傷口，例如糖尿病患者常見的足部潰瘍，或長期臥床造成的褥瘡，若能同時兼顧殺菌與修復，有望改善臨床照護品質。

研究團隊表示，該技術也具有延伸應用潛力，例如皮膚治療、醫學美容，甚至食品與農產品殺菌清洗，都可能受益，未來將推動技術轉移與產學合作，讓這項「火箭等級」技術走進醫療現場。

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