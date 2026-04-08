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    首頁 > 生活

    1月道安統計／全台交通事故264死 新北44人最多

    2026/04/08 05:30 記者吳亮儀、黃子暘／綜合報導
    新北市交通局表示，持續檢討行人早開時相、專用時相配置。圖為三重區重新路與文化南路口行人專用時相。（新北市交通局提供）

    新北市交通局表示，持續檢討行人早開時相、專用時相配置。圖為三重區重新路與文化南路口行人專用時相。（新北市交通局提供）

    交通部昨天公布全台今年一月高達二六四人死於交通事故，較去年同期多廿三人，並特別點出新北市一月份高達四十四人因交通事故死亡，包括行人、車禍等，比去年同期暴增卅一人，交通部官員嘆「光新北市就把大家在道安的努力都打翻了」。

    今年一月，新北市在卅日整體死亡人數統計中，有高達四十四人死亡，遠超過第二多的台中市、台南市（各廿四人）。

    交通部路政道安司司長吳東凌表示，新北市一月份交通事故，以機車死亡增加十七人最多，機車騎士常發生緊張恍神、沒保持安全距離釀禍。

    吳東凌指出，新北市政府之前把夜間號誌取消，紅綠燈在夜間僅會閃黃燈或閃紅燈，很多機車騎士或汽車經過路口速度飛快，後來與新北市討論，新北市府調整夜間號誌，做車行速度管理，加上適當執法，讓狀況控制下來。

    新北市府副發言人羅婉庭指出，新北三月交通事故A1（指造成人員當場或二十四小時內死亡之交通事故），死亡人數十人，較去年同期減少二人。

    新北：事故熱點強化科技執法

    新北交通局說明，去年已完成三二〇處路口行人安全設施改善、廿五．五公里人行道改善、移除一二九處路側障礙物，將持續取締高風險違規行為，並於事故熱點及尖峰時段強化勤務部署以及科技執法。

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