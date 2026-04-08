假租楊梅農地埋營建廢棄物 非法廢土集團33人起訴／受害土地達1.66萬平方公尺 不法所得4.2億

桃園市楊梅區農地遭廢土集團傾倒廢棄物，地貌明顯改變。（記者余瑞仁翻攝）

馬來西亞籍卅九歲林姓男子與六十歲黃姓男子共組非法廢土集團，涉嫌在桃園市楊梅區以「園藝工程」名義欺瞞農民承租農地，「假租地、真棄置」非法堆置大量土石方，受害土地面積達一萬六六一五平方公尺、回填廢棄物體積逾四萬四三一三立方公尺，不法所得高達四．二億餘元。

桃園地檢署接獲地主報案，指揮警、調、環保單位追查出林男等卅三人及七家法人公司涉案，昨依違反廢棄物清理法及刑法起訴，向法院具體求刑判處林男四年以上有期徒刑，並聲請沒收不法所得。

請繼續往下閱讀...

檢方指出，桃園楊梅區多位地主報案指稱，他們將農地出租給經營工程行的黃姓負責人，對方稱作為「園藝工程」使用，卻非法堆置大量土石方，直到遭市府開罰後，才驚覺良田已淪為廢土場。

誘騙地主簽約出租

環檢警組成專案小組，查出林男於二〇二四年三月間與馬國籍黃男共謀，由黃男擔任工程行登記負責人、林男為實際負責人，透過「假租地、真棄置」手法，誘騙不知情地主與黃男簽立租賃契約。

林男等人租得農地後，卻作為收受營建廢棄物的「土尾」場，由楊姓、張姓業者的車隊載運建築工地的營建廢棄物、剩餘土石方前往非法回填，且收取低於市場行情廢土處理費用，從中牟取暴利。

專案小組於去年十月及十二月，對林男等人住處及公司等十三處所發動二波搜索行動，查扣曳引車九輛，另開挖受害農地發現明顯夾雜砂、石、磚、瓦、混凝土塊、廢棄物等不利種植農作的物質，嚴重破壞環境且戕害國土永續發展。

分工形成環保犯罪鏈

檢方調查，林男等以組織性分工「尋找土地」、「誘騙地主」、「招攬車隊」、「非法處置」，形成環保犯罪鏈，獲取不法利益達四億二四二七萬餘元，訊後向法院聲請羈押禁見林男、黃男獲准，其餘涉案人分別以五至十五萬元交保。

檢察官考量林男等人並非首次因違反廢棄物清理法被查獲，起訴並向法院對林男具體求處四年以上徒刑，對黃、楊、張、黃姓共犯求處三年以上徒刑，並聲請沒收不法所得。

檢警環開挖相關農地，挖出大量營建廢棄物。 （記者余瑞仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法