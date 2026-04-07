《城市人物誌》嘻哈即生活 「水是你爸」用音樂創作翻轉偏見

「水是你爸」是由Death（左一）、yBig（左二）與Pharcher（右一）3人組成。（水是你爸提供）

記者蔡愷恆／特稿

源源不絕！二〇二五嘻哈大賞獲首獎團隊「水是你爸」是由南山高中Death、中國醫藥大學yBig、永春高中Pharcher共同組成。獲獎後yBig曾被《大嘻哈時代2》參賽者曾詠翔列為去年十大最值得期待的嘻哈最強新人，歌曲觀看數已突破十一萬次，並已發行新專輯；Pharcher與Death的Soundcloud熱門單曲也各突破七千與兩千次，今年也即將有個人創作。Death說，嘻哈不應被商業詞藻限制，「你自己覺得這是嘻哈，它就是嘻哈。」比起流行音樂千篇一律的愛情主題，他更追求有生命力的地下聲音。

3人組團 去年嘻哈大賞獲首獎

Death是校園裡穿著浮誇、不愛讀書的「學壞典型」。然而，當台下數千人齊聲合唱他的歌詞，不僅翻轉了家人的偏見，也讓曾被孤立的私校邊緣人，站上證明自我的正名舞台。但這段路走得並不輕鬆，Death國中時曾是成績優異、為滿足家人期許而活的「乖乖牌」，直到國三與女友分手後開始質疑人生方向，並在《大嘻哈時代》現場被表演者享受當下的模樣震撼，才決定投身創作。

請繼續往下閱讀...

乖乖牌轉型 Death走過孤獨路

轉型初期，他在校內常被同學以嘲諷神情看待，家人不諒解更是一道難關。Death坦言，傳統、保守的親戚看他像看「異類」，在那段孤立的日子，唯有母親默默支持，直到奪冠影片瘋傳，家人才終於認可這是一條「正當的道路」。

Death透露自己其實患有「舞台恐懼症」，上台前會發抖到不敢直視觀眾。他分享前輩「質感流氓」曾鼓勵他，這種戰慄是「腎上腺素在興奮」。只要音樂響起，台下的熱情就會將僵硬轉化為力量。

然而成名也帶來無形包袱，Death坦言，現在連發限時動態都要反覆考量「質感」，擔心言行被截圖放大，在公眾面前，他們還得維持一套「酷形象」來應對，私底下，yBig與Pharcher其實害羞靦腆，在嘻哈大賞獲首獎後，他們仍持續用自己的韻腳，試圖在主流與偏見中寫下最真實的生活樣貌。

「源源不絕！2025嘻哈大賞」由「水是你爸」團隊獲得首獎。（水是你爸提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法