國家檔案館分享老照片 當年美軍社區獨享可樂

1961年美軍社區為慶祝耶誕節，人手一瓶可口可樂，但當時台灣還未販售。 （擷取自「國家檔案館National Archives」臉書）

國家檔案館分享一九六〇年代可樂在台灣的多張懷舊照片，還有阿公、阿嬤熟悉的榮冠汽水飲料，原來可口可樂上市比麥當勞一九八四年設店提早近廿年，可口可樂早在一九五五年完成商標申請，一九五八年開始在台設廠生產，起初僅在台美軍和眷屬喝得到，直到一九六七年政府同意可口可樂上市，之後百事可樂也跟進台灣市場。

國家檔案館分享多張老照片，像是早年台北飲料工廠與美國皇冠公司合作，運用台糖公司的特級砂糖，加上經檢測的過濾地下水，製成榮冠系列飲料，沙士、蘇打水及各種口味的汽水。

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可口可樂上市比麥當勞早近20年

此外，前行政院新聞局（二〇一二年裁撤）在「一九六一農復會（中國農村復興聯合委員會）」檔案照中，記錄美軍軍官和僑民在賣場挑選日用品的場景；另張照片顯示，一九六一年美軍社區為慶祝耶誕節，人手一瓶可口可樂，但當時台灣還未販售。

另一張照片記錄美國前總統尼克森訪台。國家檔案館表示，尼克森一九六五年訪台主要是受百事可樂所託，但當年八月底晉見已故總統蔣介石時，僅討論國際事務，因此轉達百事可樂在台註冊商標遭遇的波折，一九六七年四月尼克森再度來台請託，與時任副總統嚴家淦會面討論，行政院與可口可樂完成協議後，即去信回覆尼克森表示商標案已圓滿解決。

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