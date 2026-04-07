新北垃圾403處定點清運 準點率96％

民眾追垃圾車已成為日常生活風景，但許多上班族礙於工作因素無法配合，對行動不便的長輩也有安全疑慮。新北市環保局推動定時定點垃圾收運服務，目前共有四〇三處停靠點，另針對施工中的塭仔圳重劃區，已規劃十九處垃圾車專用避車彎，未來將評估擴大推動，提高便利性。

根據統計，新北市垃圾車共有六四九條路線，循線清運點數達二萬六七四一個，服務里程一萬一六〇三公里，定點清運有四〇三處，準點率九十六．一％。

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定點數拚每年提升5％

環保局長程大維指出，為保障清潔隊員在垃圾收運及民眾交付垃圾時的安全性，推動定時定點垃圾收運服務，因涉及民眾長期習慣，且顧及年長者需求，新北市持續以增加定點數為努力方向，目標每年提升五％，針對新興開發的重劃區，希望採全面定時定點收運，並施作垃圾車專用避車彎。

環保局表示，目前新北市共有四〇三處垃圾定時定點收運處，近六年成長一〇九％，每處定點停等時間三分鐘以上，並設有七處時段性禁停停車格，供定點收運車輛停靠使用，未來也會與交通局合作，增加設置停靠點。

塭仔圳重劃區設專用避車彎

環保局說明，重劃區的定時定點收運主要以住宅區為服務對象，以步行一百公尺內、走路約五至十分鐘距離為定點設立原則，目前在新店中央新村北側重劃區內設置四處。另外，正在整地開發的塭仔圳重劃區，在地政局協助下，已規劃十九處垃圾車專用避車彎，未來社區民眾進駐後，如果有垃圾交付需求，可利用避車彎推動定時定點垃圾收運。

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