為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    自動化設備 學者示警失業危機

    2026/04/07 05:30

    記者羅國嘉／專題報導

    台灣在武漢肺炎疫情後開啟「零接觸商機」，帶動無人化與自助化服務發展，從速食龍頭、販賣機甜點到無人旅館、拉麵店，各產業導入AI與智能系統，外界憂心未來人力恐被機器取代。專家示警，雖然短期內仍處於「教育顧客」階段，尚未出現大規模裁員，但長遠來看，若政府缺乏跨部會整合與勞工安置機制，企業加速自動化，恐面臨嚴重的失業挑戰。

    呼籲建立轉職培訓計畫

    記者實地走訪發現，麥當勞自助點餐機節省排隊時間，肯德基推出智慧快取櫃，具備恆溫功能，確保餐點品質；亞尼克蛋糕販賣機不受店面營業時間限制，購買更有彈性；無人拉麵店提供客製化烹煮與高自由度，減少食材浪費；無人旅館也透過智能系統自動辦理入住、退房手續，提升旅客便利性。

    卅歲高先生說，快取櫃非常方便，依認證碼取餐後，還能吃到熱食；廿歲韓小姐認為，無人化服務可避免逛街時被店員過度關心的壓力；五十歲陳小姐點出，智能系統一旦故障，難以即時排除障礙，且長輩對於介面操作不熟悉，「冷冰冰」的科技點餐缺乏溫暖服務。

    台大國家發展研究所兼任副教授辛炳隆分析，現階段自動化設備仍處於「教育顧客」階段，許多顧客不習慣或不會使用，反而讓現場服務人員負擔加重，因此短期內並未出現大規模人力被取代問題。

    辛炳隆指出，從長期趨勢來看，隨著少子化與勞動力短缺，勞力密集的服務業勢必將透過AI減少人力需求，「若企業引進技術的速度快於人力供給減少的速度，就業市場可能會出現失業危機」。

    辛炳隆呼籲政府修法強制企業在導入自動化前須告知員工，並建立轉職培訓計畫，降低轉型衝擊。

    針對自動化恐造成人力衝擊，台灣麥當勞表示，引進點餐機後反而擴大招募人員，並以「走動式服務」提供消費者即時協助。亞尼克說，智能服務與實體門市客群習慣不同，將採並進投資模式，不會導致失業問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播