自動化設備 學者示警失業危機

記者羅國嘉／專題報導

台灣在武漢肺炎疫情後開啟「零接觸商機」，帶動無人化與自助化服務發展，從速食龍頭、販賣機甜點到無人旅館、拉麵店，各產業導入AI與智能系統，外界憂心未來人力恐被機器取代。專家示警，雖然短期內仍處於「教育顧客」階段，尚未出現大規模裁員，但長遠來看，若政府缺乏跨部會整合與勞工安置機制，企業加速自動化，恐面臨嚴重的失業挑戰。

呼籲建立轉職培訓計畫

記者實地走訪發現，麥當勞自助點餐機節省排隊時間，肯德基推出智慧快取櫃，具備恆溫功能，確保餐點品質；亞尼克蛋糕販賣機不受店面營業時間限制，購買更有彈性；無人拉麵店提供客製化烹煮與高自由度，減少食材浪費；無人旅館也透過智能系統自動辦理入住、退房手續，提升旅客便利性。

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卅歲高先生說，快取櫃非常方便，依認證碼取餐後，還能吃到熱食；廿歲韓小姐認為，無人化服務可避免逛街時被店員過度關心的壓力；五十歲陳小姐點出，智能系統一旦故障，難以即時排除障礙，且長輩對於介面操作不熟悉，「冷冰冰」的科技點餐缺乏溫暖服務。

台大國家發展研究所兼任副教授辛炳隆分析，現階段自動化設備仍處於「教育顧客」階段，許多顧客不習慣或不會使用，反而讓現場服務人員負擔加重，因此短期內並未出現大規模人力被取代問題。

辛炳隆指出，從長期趨勢來看，隨著少子化與勞動力短缺，勞力密集的服務業勢必將透過AI減少人力需求，「若企業引進技術的速度快於人力供給減少的速度，就業市場可能會出現失業危機」。

辛炳隆呼籲政府修法強制企業在導入自動化前須告知員工，並建立轉職培訓計畫，降低轉型衝擊。

針對自動化恐造成人力衝擊，台灣麥當勞表示，引進點餐機後反而擴大招募人員，並以「走動式服務」提供消費者即時協助。亞尼克說，智能服務與實體門市客群習慣不同，將採並進投資模式，不會導致失業問題。

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