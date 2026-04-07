餐飲店無人自助 衛生食安藏隱憂

營養師劉怡里表示，生雞蛋建議應清洗乾淨再烹煮，以降低大腸桿菌、沙門氏桿菌感染風險。（記者羅國嘉攝）

營養師提醒 食材長期處於攝氏7度至60度恐滋生細菌 觸控點餐應洗手

記者羅國嘉／專題報導

台灣無人化、自助化服務逐漸成為市場趨勢，其中無人餐飲店可節省人力，提升營運效率，但食品安全與環境衛生也成為隱憂，雖然業者強調，透過機台點餐可減少人為交叉感染，並導入自動消毒機制，但營養師提醒，食材若長期處於攝氏七度至六十度之間，恐滋生細菌。對此，衛生局表示，將持續針對環境衛生與食品效期加強稽查，確保場所符合法規標準。

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店家定時清潔 食材小量進貨

無人拉麵店鄒姓老闆說，店內採全販賣機模式，可避免傳統自助取餐可能產生的口沫污染或交叉感染等衛生問題，店內中午與晚間固定安排人員清潔環境，餐具經洗碗機清洗與消毒程序處理，食材採小量進貨，蔬菜每週更新，以維持新鮮並減少浪費。

麥當勞觸控面板 用專門清潔劑

在捷運站設置蛋糕販賣機的亞尼克表示，商品即期將自動鎖定不再販售，由巡檢員每日補充新品，且螢幕選單清楚標示保存期限，供消費者自行選購。

針對自助點餐機的衛生維護，台灣麥當勞說明，所有觸控面板均使用專門的清潔劑與擦拭布，並由上往下擦拭；亞尼克強調，巡檢人員每日皆定時使用酒精擦拭蛋糕貨架、出貨台及觸控螢幕等，紅外線感應器使用棉花棒擦拭清潔。

生雞蛋應洗淨再煮 自備環保餐具

營養師劉怡里認為，無人餐飲店常提供泡麵、醃菜及雞蛋等食材，建議消費者拿取後要確實蓋上蓋子，拿取食材時別交談，避免口沫污染食物。另外，生雞蛋應清洗乾淨再烹煮，以降低大腸桿菌、沙門氏桿菌感染風險。

劉怡里建議，業者需確保食品存放環境安全，避免食材長時間處於攝氏七度至六十度的溫度範圍，容易腐壞滋生細菌。另外，消費者使用觸控螢幕點餐或取餐前後，應洗手減少細菌傳播；若店內提供重複使用的餐具，消費者可自備環保餐具。

新北市府︰如查獲違規依法辦理

衛生局表示，針對自助或無人餐飲店，目前尚未查獲重大食品安全問題，僅部分環境衛生事項需改善，業者皆在期限內完成改善，後續將依據《食品良好衛生規範準則》稽查，並加強環境衛生、食品效期及保存情形等項目，確認標示完整性及食品業者登錄等事項，以確保消費者權益；如查獲違規情形，將依《食品安全衛生管理法》辦理。

麥當勞自助點餐機，觸控面板使用專門的清潔劑與擦拭布，並由上往下擦拭。 （記者羅國嘉攝）

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