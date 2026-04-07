吉安農會代工蕎麥茶包 標示「中國台灣」挨批

花蓮縣吉安鄉農會幫光復李姓農友代工生產的一款「縱谷蕎麥茶」茶包，遭民眾發現外包裝原產地竟標示「中國台灣」，引發網路熱議與自我矮化質疑。（擷取自王義川Threads）

花蓮縣吉安鄉農會幫光復李姓農友代工生產的一款「縱谷蕎麥茶」茶包，遭民眾發現外包裝原產地竟標示「中國台灣」，引發網路熱議與自我矮化質疑。吉安農會表示，該產品為李姓農友委託代工的客製化產品，因行政審查不夠嚴謹，未及時發現標籤字樣，目前已全數由委託人領回，未來將建立更嚴格的審查機制，確保代工產品標籤內容符合規範。

農會︰建立更嚴格審查機制

民進黨立委王義川在社群平台揭露，這款蕎麥茶包裝上雖標註指導單位為農糧署東區分署、花蓮農改場等官方機構，由吉安鄉農會保健作物加工廠製作，產地卻標示「中國台灣」；吉安鄉農會回應指出，該批產品是光復鄉李姓農友於去年底委託代工，總計兩批約七十五公斤，農友自行提供標籤樣稿後，由農會代為列印貼標。

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委託者稱贈送救災義工 無販售

李姓農民婉拒受訪，僅透過訊息表示，該標示造成誤會並浪費大眾資源感到抱歉，證實產品僅作贈送感謝救災義工之用，並無販售意圖，也未銷售到市面上；李姓農民在二〇二四年曾榮獲光復鄉模範農民，據其他光復農友轉述，十年前從桃園移居到花蓮務農，意識形態上很親中，「話不投機半句多」，所以跟他並不熟。

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