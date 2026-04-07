宜縣3處小燕鷗繁殖區 8月底前禁人車

小燕鷗來台繁衍下一代，宜蘭縣政府公告三處繁殖區禁止人車進入。 （宜蘭縣府提供）

小燕鷗繁殖季來臨，宜蘭縣蘭陽溪出海口南岸、新城溪出海口南北岸及南澳溪出海口，被縣府公告為小燕鷗繁殖區管制範圍，設置圍籬或拉封鎖線區域，即日起到八月底禁止人車禁入，擅自闖入管制區，最高可處五年有期徒刑。

小燕鷗列入二級海洋保育類野生動物，每年四月從南半球飛抵台灣繁殖，宜蘭沿海是國內小燕鷗最大的繁殖聚落，築巢地點集中在蘭陽溪、新城溪、南澳溪口，一年曾調查到近八百處鳥巢，繁殖成功率八十％，被宜蘭縣政府列入海洋野生動物保育重點對象。

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縣府農業處畜產科長卓盟翔指出，縣內三處小燕鷗繁殖區管制範圍均有設立公告，其中蘭陽溪與新城溪出海口採用圍籬管制，南澳溪出海口拉封鎖線，管制時間四月一日到八月三十一日，這段期間擅闖管制區，恐違反野生動物保育法第四十一條規定，可處六月以上、五年以下有期徒刑，得併科二十萬元以上、一百萬元以下罰金。

縣府呼籲，小燕鷗繁殖季期間，應遵照「四不一要」原則，即車輛不穿越巢區、不接近繁殖巢、不造成遊蕩貓犬群聚、不餵食小燕鷗，遊憩活動時要注意腳下有無鳥蛋或雛鳥，若發現小燕鷗繁殖鳥巢，務必與巢區保持距離，降低人為干擾。

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