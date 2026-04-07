台灣重返非洲豬瘟非疫區 亞洲唯一3大豬病非疫國

農業部接獲世界動物衛生組織核可台灣列為非洲豬瘟非疫區，是全球唯一在家豬發生非洲豬瘟疫情後，最快時間重返非疫區案例。圖為自非洲豬瘟疫區入境桃園機場旅客在動植物檢疫站受檢情形。（記者朱沛雄攝）

家豬染疫重返非疫區 全球首例

去年十月廿一日在台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，我國三大豬病非疫區破功，經歷政府推出圍堵、禁運進宰等措施奏效，農業部昨天表示已接獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，將台灣列為非洲豬瘟非疫區，我國再度成為亞洲唯一口蹄疫、傳統豬瘟、非洲豬瘟非疫國，也是目前全球家豬染疫重返非疫區首例。

去年梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情後，中央進駐並執行高強度圍堵，搭配禁運禁宰十五天等措施，讓疫情僅限該案場沒有擴散，並在一個月內清消完畢，今年二月廿一日向WOAH提出非洲豬瘟非疫區申請，原預估至少需四個月審查，沒想到遞件後僅一個多月，就火速通過，重返非疫區。

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防檢署副署長傅學理說明，關鍵在我國送件前召開專家會議審視才遞送資料，我國駐法代表處也大力協助，防疫措施深獲肯定。隨重返非疫區後，最快下半年前就可恢復豬肉外銷出口。

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