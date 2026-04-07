為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣重返非洲豬瘟非疫區 亞洲唯一3大豬病非疫國

    2026/04/07 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    農業部接獲世界動物衛生組織核可台灣列為非洲豬瘟非疫區，是全球唯一在家豬發生非洲豬瘟疫情後，最快時間重返非疫區案例。圖為自非洲豬瘟疫區入境桃園機場旅客在動植物檢疫站受檢情形。（記者朱沛雄攝）

    農業部接獲世界動物衛生組織核可台灣列為非洲豬瘟非疫區，是全球唯一在家豬發生非洲豬瘟疫情後，最快時間重返非疫區案例。圖為自非洲豬瘟疫區入境桃園機場旅客在動植物檢疫站受檢情形。（記者朱沛雄攝）

    家豬染疫重返非疫區 全球首例

    去年十月廿一日在台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，我國三大豬病非疫區破功，經歷政府推出圍堵、禁運進宰等措施奏效，農業部昨天表示已接獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，將台灣列為非洲豬瘟非疫區，我國再度成為亞洲唯一口蹄疫、傳統豬瘟、非洲豬瘟非疫國，也是目前全球家豬染疫重返非疫區首例。

    去年梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情後，中央進駐並執行高強度圍堵，搭配禁運禁宰十五天等措施，讓疫情僅限該案場沒有擴散，並在一個月內清消完畢，今年二月廿一日向WOAH提出非洲豬瘟非疫區申請，原預估至少需四個月審查，沒想到遞件後僅一個多月，就火速通過，重返非疫區。

    防檢署副署長傅學理說明，關鍵在我國送件前召開專家會議審視才遞送資料，我國駐法代表處也大力協助，防疫措施深獲肯定。隨重返非疫區後，最快下半年前就可恢復豬肉外銷出口。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播