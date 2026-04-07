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    首頁 > 生活

    霧鎖金馬 1500旅客回不了家

    2026/04/07 05:30 記者俞肇福、吳正庭／綜合報導
    清明收假，金門航空站候補櫃台前擠滿旅客。（記者吳正庭攝）

    清明收假，金門航空站候補櫃台前擠滿旅客。（記者吳正庭攝）

    清明節連假昨天收假，馬祖南竿機場、北竿機場受到濃霧影響停航，航港局緊急以「新台馬輪」疏運旅客，載運六一三人返台，至昨晚六點仍滯留馬祖的旅客約有五百人。金門機場同樣受濃霧攪局航班大亂，機場擠滿人，全天約有一千人行程受阻。

    另外，中國福州黃岐港因濃霧影響封港，近五百位鄉親無法經由小三通回到馬祖，連江縣交通旅遊局向航港局與中國申請加班船，若獲核准，預計今天中午前可將滯留民眾載回馬祖。

    昨天馬祖濃霧壟罩，南北竿機場皆影響關閉，「南北之星」也因海象不佳，無法支援疏運任務，僅「新台馬輪」開航疏運，上午延至十時卅分從南竿福澳港開往東引鄉，隨後開回基隆，載客六一三人。

    金門也遇濃霧攪局，海空交通秩序大亂，台金空中交通僅華信航空在九點五十分前成功搶飛一班；至晚間六點半為止，全天原計有四十四班由金門起飛，取消廿二班，初估約有一千人行程受阻。縣府清明專船、交通部啟動加開船班疏運五五七人。

    金門縣長陳福海宣布，縣府研擬重要節日行駛台金海上運輸專船，八十歲以上長者及六歲以下兒童免費優惠，最快端午節上路。

    受濃霧影響，馬祖南竿與北竿機場昨天飛機無法起降。（民眾提供）

    受濃霧影響，馬祖南竿與北竿機場昨天飛機無法起降。（民眾提供）

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