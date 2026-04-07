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    首頁 > 生活

    偏鄉教師宿舍大升級 提升留任意願

    2026/04/07 05:30 記者林曉雲／台北報導
    台東縣霧鹿國小利稻分校增設公共區域與完善廚房設備，教師在偏鄉也能擁有穩定生活環境。（教育部提供）

    台東縣霧鹿國小利稻分校增設公共區域與完善廚房設備，教師在偏鄉也能擁有穩定生活環境。（教育部提供）

    為改善偏鄉教師生活條件、穩定師資留任，教育部自二〇一五年起推動「改善偏遠地區國民中小學師生宿舍計畫」，十二年來已投入超過十三億七千萬經費，協助各地學校進行宿舍興建與整修，讓教師能安心在偏鄉長期服務。

    教部12年投入13.7億經費改善

    教育部國教署組長蔡宜靜表示，偏鄉學校因交通不便、生活機能不足，教師住宿條件受限，也成為影響留任的重要因素，教育部透過補助，協助地方政府與學校改善宿舍環境，從基礎建設到生活空間全面升級，提供更安全、舒適的居住條件。

    以台東縣為例，三間國小及霧鹿國小利稻分校過去宿舍因老舊出現滲水、壁癌及天花板剝落等問題，影響教師生活品質。在教育部補助下，校方重新興建宿舍並優化空間配置，不僅提升居住舒適度，也增設公共區域與完善廚房設備，教師在偏鄉也能擁有穩定生活環境。

    嘉義縣光華國小位於山區，教職員宿舍同樣面臨建築老舊的問題，過去因防水層失效導致室內空間漏水濕熱，甚至影響建物安全，透過教育部補助，校方完成外牆與屋頂的防水隔熱工程，解決滲水困擾，也將宿舍內的電力系統與衛浴設備同步更新，校方表示，在提升安全性的同時，更關照居住者全面且細膩的生活照顧。

    蔡宜靜表示，未來將持續與各地方政府合作，投入資源，為偏鄉教師構築安全、舒適且溫馨的住宿環境，進而實踐平衡城鄉資源、提升教育整體效能的長期目標。

    教育部補助台東縣三間國小，將宿舍整建為舒適的居住空間。（教育部提供）

    教育部補助台東縣三間國小，將宿舍整建為舒適的居住空間。（教育部提供）

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