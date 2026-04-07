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    首頁 > 生活

    政院啟動穩價措施／油氣電凍漲 塑膠袋產能月增12.5億個

    2026/04/07 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    中油四輕工場提前開爐，期能為「塑膠袋之亂」解套。（記者洪臣宏攝）

    中油四輕工場提前開爐，期能為「塑膠袋之亂」解套。（記者洪臣宏攝）

    行政院昨召開「因應中東衝突民生安定專案會議」會議，今年四至九月電價不會調整，本週油價不會調漲；針對塑膠袋短缺、價格上漲，由中油專案平價提供五千噸乙烯，給台塑生產平價聚乙稀，已協調廿家塑膠加工業者，每月增加生產供應十二．五億個塑膠袋。

    伊朗封鎖封鎖全球石油運輸要道荷姆茲海峽，國際原油價格大漲。行政院發言人李慧芝在記者會轉述行政院長卓榮泰指示，請經濟部要求中油及台塑穩定生產，並加強貨源，包括輕油的貨源增加供應，務求物價平穩。

    行政院政委兼國發會主委葉俊顯表示，現階段有兩大穩定市場機制，一是確保油氣供應穩定。目前油氣庫存均高於法定規格，中油和台塑在四月到七月，已經增購原油及輕油船隻。

    天然氣已完成四到五月船期的調度，供應無虞；汽柴油漲幅全由中油吸收。四月份民生用天然氣及桶裝瓦斯均凍漲，電價也不會調整。

    穩定產業供應鏈方面，葉俊顯說，上游部分，中油四輕四月一日提前運作，四月可增產一．九萬噸，五月增產三萬噸，加上台塑的產量，在十月乙烯總產量可達到十六．九萬噸，足以供應內需使用。

    中下游部分，中油專案平價提供五千噸乙烯，給台塑生產平價的聚乙稀，再協調加工業者，每月增加生產供應十二．五億個塑膠袋。

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