高雄春捲中毒擴至140人 業者罰144萬送辦

高雄市苓雅區正義市場爆發春捲食物中毒案，檢察官昨日下午帶隊到市場攤位現場追查。（雄檢提供）

隱匿食材、規避稽查

高雄市苓雅區正義市場內經營四十年春捲攤食安出包案愈演愈烈，截至昨日下午四點已有十家醫療院所通報一百四十人就醫，初步驗出沙門氏菌陽性，衛生局確定為食物中毒，加上攤商隱匿及規避稽查，累計裁罰一百四十四萬元並移送法辦。

高雄市衛生局表示，一百四十人出現急性腸胃炎的食物中毒症狀，其中卅一人住院、十人急診待床、八人留觀中，均生命徵象穩定。

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停業7天 追查污染源

正義市場內春捲攤四日傳出有消費者食用春捲後急診就醫，有人發燒、有人上吐下瀉，多人住院觀察，高市衛生局隔日上午前往春捲攤稽查，但當天僅賣春捲皮，現場未販售包料春捲，由於事件持續擴大、販售的食品有重大疑慮，業者當場被要求停業。

衛生局表示，攤商第一時間未能主動配合，加上刻意隱匿蛋品和肉絲等食材、拒絕及規避吐實之嫌，導致影響疫情調查判斷完整性，依違反食品安全衛生管理法加重裁罰卅六萬。

12人驗出沙門氏菌陽性

衛生局指出，在長庚醫院收治的病患中，有十二人檢驗為沙門氏菌陽性，研判為食品中毒，該攤商涉重大食安風險，衛生局再依違反食品安全衛生管理法加重裁罰一〇八萬元，累計共裁罰一百四十四萬元，並移送高雄地檢署偵辦，昨天下午高市刑事警察大隊已到攤商進行調查。

為防止危害擴大，衛生局已於五日命業者停業七天，並持續追查食材來源、製程及供應鏈，以釐清污染來源及責任歸屬。

配料放室溫 易食物中毒

長庚醫院毒物科醫師顏宗海指出，醫學上介於攝氏七度至六十度稱為「危險溫度」，環境中常見危險物包括金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌，都容易孳生，造成食物中毒。春捲的配料包括高麗菜、豆干、豆芽菜等，在室溫下超過兩小時容易處於危險溫度中，造成食物中毒，應放於冰箱中保存，冷藏溫度攝氏四度，可避開危險溫度。

高雄衛生局人員將花生粉、春捲皮帶回檢驗。（高雄市衛生局提供）

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