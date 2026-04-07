清明及時雨 南部農業用水解危／全台水庫進帳1.5億噸 高雄水情好轉、新竹仍嚴峻

清明連假春雨為一期稻作注入及時雨，稍微緩解農業用水，農水署提醒仍須審慎用水。圖為桃園一期稻作。（桃園農業局提供）

清明兒童連假這波春雨，是農業水情的及時雨，經濟部水利署統計，這波鋒面降雨為全台水庫補水一．五億噸。農業部農田水利署昨表示，水稻已進入用水量增加抽穗期的高雄地區農業水情明顯好轉、雲嘉南地區灌區農業用水平穩，新竹地區水情則仍嚴峻。

從去年十二月到今年四月一日，台灣面臨七十五來同期最嚴重旱情，目前水情燈號仍維持台中地區「水情提醒」綠燈，新竹地區「減壓供水」黃燈，意味加強水源調度及研擬措施。不過受益於過去中央建設農水路設施與開挖旱井、調度抗旱車等，僅實施輪灌措施，新竹地區則由農民志願參加農業試驗單位的農業節水性計畫，期待天降甘霖度過難關，過去幾天雨勢，帶來水情好轉跡象。

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雲嘉南灌區農業用水平穩

農水署署長蔡昇甫表示，原農業用水較吃緊的高雄地區稻田已進入抽穗期，受益於這波降雨，除天降甘霖，土壤更濕潤有助涵養水源，高屏溪流量明顯增加，從四月一日的今年以來新低點每秒七．二立方公尺（cms），來到昨天的廿一．七cms，對高雄地區農業整體水情顯著改善。

苗栗、台中須審慎用水

雲嘉南地區灌區農業用水平穩，但山區果園用水緊張，蔡昇甫說明，這波雨勢有助中南部山區果園中果樹成長結果，苗栗與台中地區的農業用水有大幅進帳，讓之前處於嚴峻狀態的苗栗、台中農業水情鬆一口氣，但因該區域插秧較晚，才剛進入本田期，依氣象署預測，四月八日後整體水氣減少，未來二個月甚至少雨，因台中、苗栗區域稻田六月後才進入抽穗期，若期間都沒有降雨，也會有挑戰，用水仍要審慎注意。

至於水情最嚴峻的新竹地區，據水利署統計，這波春雨預期可讓寶山及寶二水庫蓄水率回升至三成。蔡昇甫表示，仍繼續推動農業系統性節水計畫，這波降雨後雖然有進帳，但因新竹頭前溪水系水資源涵養持續力較弱，加上溪流不大也較短，大部分雨水都是川流入海，評估該區域後續挑戰仍大，水利小組長會跟農民一起努力讓該區域的一期稻作過關。

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