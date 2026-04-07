社頭迎山嵐號 打造鐵道和織襪風情

在同仁社展示的老社頭站候車亭。 （記者顏宏駿攝）

鐵道觀光列車山嵐號從清明連假開始首航西部平原，南下遊程從彰化發車，未來三個月內的每週五、六、日對開彰化站至台南保定站，彰化只停社頭站、二水站。

社頭鄉長蕭浚二率領鄉民打造獨特的鐵道和織襪風情，蕭浚二說，別小看社頭站，很多日本鐵道迷來台灣，就為了到社頭福井食堂吃「鐵路便當」，福井食堂有「台糖一三五巡道車」，還有一整間的鐵道文物館藏，這就是山嵐號停靠社頭的亮點。

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早在上個月蕭浚二就為此與鐵道迷、福井食堂陳朝強討論如何推銷社頭的鐵道觀光。陳朝強說，同仁社位於火車站旁，建築興建於大正西元一九二五年，是彰化列案的歷史建築，它見證社頭鄉的織襪風華，當年「客廳即工廠」的年代，全鄉製襪，業者都把成品拿到同仁社寄貨，透過火車賣到全台，這間建築古色古香的同仁社跟社頭火車站的現代建築形成鮮明的對比。

陳朝強還說，早年社頭站只是一間「候車亭」，後來拆除，他委由匠師打造縮小版的社頭站侯車亭，放在同仁社內，他們試圖把同仁社恢復成當年的運輸辦公室，其次留存二部「阿公級」傳統織襪機。另外他也把自家的「一三五巡道車」搬到這裡展示，就是希望遊客能在短短的半小時內，了解織襪故鄉與鐵道連結的故事

山嵐號的遊客到同仁社體會鐵道和織襪風情。（記者顏宏駿攝）

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