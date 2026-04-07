和美全民運動館今營運 公益時段免費

試營運期間羽球場爆滿。（館方提供）

斥資三．六八億元興建的彰化和美全民運動館，將在今天（七日）正式營運，總面積約三公頃，有室內游泳池、籃球場、羽球場、體適能中心、桌球館、韻律教室等六大核心設施及戶外田徑場，營業時間為早上六點到晚間十點，收費價格超親民；未來也將針對和美、線西與伸港三鄉鎮的鄉親，不定期辦理各式公益活動及免費體驗課程。

泳池全票100元 健身房每小時50元

根據館方重點項目的收費方式，以游泳池為例，全票一百元，學生、兒童、陪同票與六十五歲以上長者及五十五歲以上原住民都是五十元；另外還有公益時段免費，亦即早上八點至十點、下午二點到四點，針對六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、低收入戶都是免費進場。

請繼續往下閱讀...

羽球、籃球分為離峰與尖峰、平日與假日而有不同收費，桌球則是每小時一百元，羽球拍、桌球拍、匹克球拍與籃球也都可以租借；健身房則依優待票、全票分為每小時三十元、五十元，同樣也有公益時段免費使用，與游泳池使用時間與資格相符。

縣議員賴清美指出，和美鎮人口僅次彰化市、員林市，長期以來欠缺大型的運動設施，讓和美人只能往校園跑，或是花錢跑健身房，大嘆「運動好難」，因此和美全民運動館今天正式營運，備受矚目與期待。

鹿港全民運動館 拚年底前啟用

第四座的鹿港全民運動館也在施工中，該工程四億元經費全數由縣府自籌負擔，縣長王惠美力拚卸任前啟用。全館占地二公頃，將打造二層樓建築。館內規劃有室內溫水游泳池、籃球場、羽球場、桌球室、健身房及體能訓練場等，預計今年底完工。

和美全民運動館今天正式營運。（館方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法