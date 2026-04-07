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    首頁 > 生活

    台中北屯、西區、烏日3運動館 6月起陸續啟用

    2026/04/07 05:30 記者蘇金鳳／台中報導
    北屯國民暨兒童運動中心6月啟用，設有中部唯一符合標準規格的滑冰場。（中市府提供）

    北屯國民暨兒童運動中心6月啟用，設有中部唯一符合標準規格的滑冰場。（中市府提供）

    台中人愛運動，台中市運動局表示，將在今年第二、三季陸續啟用三座場館，分別是北屯國民暨兒童運動中心預計六月、西區兒童運動中心預計八月而烏日全民運動館最快九月啟用，全市運動中心將達十七座，滿足日益增加的運動人口需求。

    北屯設有中部唯一標準滑冰場

    運動局長游志祥表示，北屯設置中部唯一標準滑冰場、烏日導入運動科技深耕棒球訓練、西區打造兒童技擊運動空間，打造「一館一特色」。

    運動局進一步說明，北屯國兒運除設有游泳池、體適能中心及綜合球場等六大核心設施外，最大亮點為中部唯一符合標準規格的滑冰場，除提供市民體驗冰上運動外，也可作為選手培訓及賽事場地。

    運動局強調，台中滑冰選手近年於國際賽表現亮眼，在「二〇二五年ASU亞洲短道競速滑冰錦標賽」勇奪四金四銀五銅，未來將以此場館作為培育冰上運動人才的重要基地。

    此外，西區兒童運動中心以「小海豹俱樂部」為主題，設於美村綜合服務園區，延續歷史場域意象，結合柔道、空手道及跆拳道等技擊運動，透過遊戲化設計培養孩子紀律與專注力，此外，館內還設有兒童多功能球場與彈性教室。

    第三個要啟用的烏日全民運動館，主打科技化運動體驗，導入運動科技與棒球學苑訓練系統，結合室內訓練與周邊戶外棒壘球場，打造完整訓練環境；館內規劃羽球場、健身房及多元教室，館外則結合環形步道與綠地景觀，形塑運動與生活融合的新型態場域。

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