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    首頁 > 生活

    清明連假出國潮 台中機場找不到停車位

    2026/04/07 05:30 記者蘇金鳳／台中報導
    清明連假有民眾找不到車位，差點上不了飛機。 （記者張軒哲攝）

    清明連假有民眾找不到車位，差點上不了飛機。 （記者張軒哲攝）

    交通局允將機場2停車場剩餘車位上傳台中交通網APP 方便查詢

    台中國際機場航線大爆發，但大眾運輸跟不上腳步，民進黨多位議員質疑台中國際機場不但機場捷運（橘線）遙遙無期，清明連假出國人潮大增，民眾因找不到停車位，加上塞車差點趕不上飛機。另外，到機場快捷公車只有一條五五五才能迅速進出，非常落後，要求快捷公車假期增加班次且路線要增加，並加速機場捷運興建。

    交通局長葉昭甫表示，台中機場共提供二處停車空間，合計約二七四席汽車格，並將停車場剩餘車位上傳至「台中交通網APP」，民眾可隨時查詢；交通局表示，日前啟動「台灣好行五五五機場快捷線」公車路線，行駛動線及班次配合台中國際機場航班報到及抵達時間，路線停靠站點少並連結捷運綠線、幹線公車及未來的水湳轉運中心等，提供快速往返市區需求。

    民眾找不到停車位 差點上不了飛機

    市議員張芬郁表示，台中國際機場已達到二十六條航線，航線雖大爆發，卻因進出機場大眾運輸系統的不足，導致清明連假進出台中機場的主要道路塞車嚴重，因機場停車場不足難以停車，就有民眾找不到停車位差點上不了飛機，甚至有中部旅客抱怨到桃園國際機場的路程還比較快。

    張芬郁建議增不同路線的快捷公車

    張芬郁表示，捷運橘線來不及蓋，到機場快捷線只有一條五五五公車，班距三十至六十分鐘長，不在該路線的民眾要如可到機場？建議市府在機場捷運線未完工前，應多設幾條不同路線的快捷公車。

    機場捷運可行性研究 行政院審查中

    議員林德宇也說，捷運橘線串聯機場到市區、屯區、大里、霧峰，但交通局到捷運工程局，完全都在做表面文章，無法看到實質進度，從機場到市區的捷運路線或是重要接駁，完全只能急就章，如何帶動台中市整體觀光的發展及旅客便捷交通的需求？機場交通接駁慢了好幾拍，盧市府有愧於八年任期。

    捷運工程局表示，機場捷運線可行性研究，交通部已於二月二日轉呈給行政院審查，現正由行政院審查中，整體計畫已進入中央審議關鍵階段。

    台中國際機場航線大爆發，但周邊停車位不足。 （記者張軒哲攝）

    台中國際機場航線大爆發，但周邊停車位不足。 （記者張軒哲攝）

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